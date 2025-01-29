借錢黨｜向學生埋手索錢去羅湖　借錢女嫌錢少改要$100　學生咁做

「借錢黨」常以無錢坐車為由向途人索取金錢，而近日又有學生疑似遇上「借錢黨」。該名學生在網上發帖指放學後被1名女子截停，對方先假意說不懂去羅湖，隨後索取金錢稱要坐車到羅湖。當樓主給她數元散銀後，女子又「嫌錢少」指不夠坐車並改口要求借100元。樓主拒絕後急步離開，女子試圖挽留終告失敗。



有學生發帖指放學後被1名女子截停，對方先假意說不懂去羅湖，隨後索取金錢。（資料圖片）

該名學生在社交平台Threads發帖，指日前放學後在街上遇到1名自稱從內地來港的女子查詢如何坐車到羅湖。樓主解答完後，女子卻表示知道怎麼去但不夠錢坐車，隨即向樓主討要現金。

借錢女反指給的錢太少

樓主指「嗰陣時我已經覺得好怪」，不過為了解女子意圖，決定「配合」對方，並從錢包中取出數元遞給她，其間女子看到了樓主錢包中尚有100元紙幣。女子接到散紙後卻嫌少並交還給樓主，稱「咁少錢唔夠搭車返羅湖」，隨後向樓主借100元，甚至問樓主有沒有微信聯絡方式。

樓主不理借錢女挽留堅定離開

樓主懷疑對方許是見自己年輕，「以為我好呃」，卻不知其實樓主早於識穿對方意圖。樓主見對方「終於忍唔住露出馬腳」，於是假意取出100元，拿到一半時，樓主留意到女子臉上露出得逞的笑容，「就係佢自以為釣魚成功嘅時候，我就搵借口同佢講，我嘅100蚊係諗住今晚用嚟買飯，就即刻轉身走人」。

女子試圖挽留樓主，但樓主頭也不回，最終女子只能放棄，「我諗佢點都冇諗過到嘴嘅獵物就咁就走咗，真係依家諗返起都覺得可笑」。

（《背着善宰跑》劇照）

帖文引起網民熱議，有網民認為樓主假裝借錢其實是戲弄騙子的行為「做得好」，還有人留言讚她「叻」。然而，也有網民覺得此舉亦有風險，並建議可帶對方到警署，「你唔驚佢搶呀？」、「$100都不可以暴露」、「下次唔好咁搏呀！」、「做得好，可以告訴她帶她去警察局尋求幫助」、「你咁樣只會令佢覺得多咗機會向其他人埋手！」。

（Threads）