最惡毒借錢黨！借錢女遭追擊1句詛咒超衰　港男爆粗反擊結局爽了

借錢黨疑借錢不遂竟開口詛咒別人！有港男早前在網上發片，指在街頭遇到有女子叫他給錢買東西吃，港男立即以手機拍片追擊，不斷質問疑似借錢女「買嘢食吖，同你一齊買好無呀？」。女子不斷轉身迴避鏡頭，港男又問「畀錢你好無呀？」，並鬧她「乞兒」，詎料到該女子用普通話拋下1句惡毒詛咒「車子等一下撞到你呀！」。港男即以普通話及廣東話粗口回敬「X你X」、「X你老X」，直至疑借錢女消失在人群中。



帖文隨即被瘋傳，引來網民熱議，不少人也撐樓主，「師兄好波」、「哥哥做得好，唔好怕啲咁嘅X樣，追佢鬧爆」、「做得好，如果每個人都咁做，就唔會有咁多廢柴問攞錢」。



樓主用手機拍下疑借錢女樣貌，對方用手阻擋鏡頭。（影片截圖）

樓主不斷追拍疑供錢女子，並問是否要陪她去買食物。（影片截圖）

疑借錢女不斷走來走去迴避鏡頭。（影片截圖）

港男持手機追拍借錢女

有港男早前在網上發布影片，其後在社交平台不同群組瘋傳。從影片可見，樓主在街頭用手機追拍穿黑裙女子，當時2人在馬路的行人過路處來回徘徊，樓主不斷追問疑借錢女子，「買嘢食吖，同你一齊買好無呀？」、「買嘢食呀而家去，去唔去呀？」、「畀錢你好無呀？乞兒」。

其間疑借錢女走來走去試圖迴避鏡頭，被樓主追到不耐煩之下，用普通話拋下1句詛咒，「車子等一下撞到你呀」，樓主以普通話及廣東話回敬「X你X」、「X你老X」，疑借錢女其後消失在人群中。

疑借錢女不耐煩地詛咒樓主。（影片截圖）

疑借錢女最後敗於在人群中。（影片截圖）

疑借錢女最後敗走於人群中。（影片截圖）（

網民讚樓主：師兄好波

帖文引來網民關注，不少人大讚樓主做得好，「師兄好波」、「正義之士」、「哥哥做得好，唔好怕啲咁嘅X樣，追佢鬧爆」、「做得好，如果每個人都咁做，就唔會有咁多廢柴問攞錢」。

有人指「北角好多呢啲大陸乞兒，我見過呢啲人搣個男人手臂」、「乞兒，仲係要大種嗰隻」，也有人認為公審不對，「人哋問你借錢唔得咩？」。