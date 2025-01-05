青衣借錢黨！揹名牌袋操普通話女子：畀錢買嘢食　見港男咁做速逃

青衣再現借錢黨！日前有青衣男街坊遇到1位操普通話女子「借錢」，對方聲稱「好肚餓」，詢問他「可唔可以畀啲錢我買嘢食？」。由於女子「身光頸靚」，不但穿着知名體育運動用品公司波鞋，而且揹着名牌袋，外貌打扮完全不像是有經濟困難致「無錢食飯」。男街坊於是拿出手機拍攝對方，女子發現被偷拍後，「就急急腳同幾個人跑入青衣城」，故稱「提防騙子，由您開始」。



有網民批評騙徒「呃錢」行為無恥，「扮嘢都可唔可以唔好着得咁光鮮，你咁着一睇就知我窮過你」、「睬佢都有味」。有人則認出對方似是「慣犯」，「早幾日見佢喺灝景灣車閘口問個阿叔，佢哋同行好似係3個阿嬸嚟」，提醒青衣街坊要小心。



青衣有操普通話女子揹名牌袋，聲稱肚餓求路人「畀錢買嘢食」。（FB「青衣街坊吹水會」圖片）

操普通話女子稱肚餓 求路人「畀錢買嘢食」

該街坊在facebook群組「青衣街坊吹水會」上傳照片，指當時正途經運動場一帶，相中操普通話女子突然上前，向他表示「好肚餓」，然後詢問他「可唔可以畀啲錢我買嘢食？」。樓主聞言當然未有相信，故於帖文笑稱「新年流流真陰功！我咁啱將啲錢買晒金多寶，所以幫唔到佢」，因此決定貼出對方背面相片，「喺度幫佢宣傳下」。

女子揹名牌袋 發現被偷拍即「落跑」

從相片可見，女子揹着疑似LV（Louis Vuitton）名牌袋，外套和波鞋則來自知名體育運動用品公司Nike，如此裝扮卻聲稱「無錢食飯」，實在令人難以信服。樓主續稱，相中女子期後見他拿起手機拍照時，「就急急腳同幾個人跑入青衣城」，故稱「真係好人難做」，同時標籤「提防騙子，由您開始」，以幽默方式提醒青衣街坊要小心，以免受騙。

港男拒信對方「無錢食飯」，貼出對方背面照，稱「提防騙子，由您開始」。（《大叔的愛》劇照）

網民狠斥騙徒無恥：睬佢都有味

有網民認為樓主應熱心「幫助」對方，「你就唔啱啦，應該帶佢去青衣警署飯堂嘛」、「畀強哥（保安局局長鄧炳強）電話佢嘛」、「準備定啲光酥餅送畀佢嘛」。有留言就直斥騙徒無恥，「全身名牌！」、「賣咗個LV，賣咗對Nike，食X死佢都得」、「最搞笑係佢哋永遠都會揹個名牌袋（雖然唔知真假），扮嘢都可唔可以唔好着得咁光鮮，你咁着一睇就知我窮過你」、「睬佢都有味」。

有人就認出相中女子疑是「慣犯」，「早幾日見佢喺灝景灣車閘口問個阿叔，佢哋同行好似係3個阿嬸嚟」，同時大呻青衣經常出現「借錢黨」，「唔知點解青衣特別多呢啲人問，特別係近青衣城附近」、「上次青衣地鐵站閘機出口，有個講普通話女仔問我：『可唔可以幫佢買張飛？』，我答佢唔可以，如果你要幫忙我幫你報警，後尾又見到佢搵第二個人唔知講乜，可能那位人士都無理佢，佢知我望住佢，然後佢又走咗」。

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較早前亦有網民在社交平台發文分享，表示在青衣長康邨附近看到有2名操普通話的男子與途人搭話，聲稱自己在澳門賭百家樂，導致微信超過轉賬限額，無法付錢用餐，因此向途人借錢，樓主提醒其他街坊要小心，「年近歲晚，提防騙子」。

（facebook「青衣街坊吹水會」）