不慎撕爛2張$1000紙幣！網民笑︰變4張500蚊紙　金管局教咁處理

實體紙幣雖然實在又可靠，但卻有損毀風險。有網民日前在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」匿名發文，指朋友不小心撕爛2張1,000元紙幣，急問如何是好。許多網民笑言「變咗4張500蚊紙」、「當4張使」、「封多封利市啦」、「黐返埋用」，亦有人指出如果並非故意破壞，可以前往銀行更換新鈔。



樓主指朋友不小心撕爛2張1,000元紙幣，有人指出如果並非故意破壞，可以前往銀行換錢。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

市民故意破壞鈔票即屬犯法

事實上，鈔票屬於發鈔銀行所有，市民提款後只擁有該鈔票的使用權，任何人士塗污、毀壞、在鈔票上簽名、或燒毀鈔票都屬違法。根據《刑事罪行條例》，鈔票亦列入財產一項，任何人士若在沒有合理解釋情況下，破壞或損毀他人財產都屬違法，違法者若罪名成立，最高刑罰是入獄10年。

銀行按既定準則處理損毀鈔票

根據香港金融管理局（金管局）網頁資料，如市民持有損毁的鈔票，可將鈔票拿回發鈔銀行，銀行會按既定準則驗證鈔票真偽及損毁程度，例如檢視鈔票是否真鈔、防偽特徵是否完整、損毁面積等。一般若損毁面積低於25%，又無上述問題，銀行都會為市民兌換鈔票。不過，金管局提醒市民，勿把2張不同號碼的鈔票黏在一起，否則鈔票就會變成「合成銀紙」，並非法定貨幣。

（綜合）