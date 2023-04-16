又收另類「20元」紙幣！的士司機收「飛邊」紙幣　網民教咁樣處理

早前有的士司機收到2張「20元」紙幣作車資，其後發現是歐元紙幣，總值約350港元，事件引起業界司機及網民熱議。有的士司機卻沒那麼幸運，竟收到另類20元紙幣，他在社交平台貼出圖片，可見1張「20元」藍色鈔票，上方明顯被剪去一部份，變成並不完整，令他怒斥「西客真係冇X得頂」。有網民建議司機「留下紀念」，或者「可以入銀行換返」，稱該張紙幣很大機會可以換到新鈔，以免「白做」。有人亦重提收到歐元鈔票事件，形容「如果係呢張就唔同！」。



有的士司機收到的20元鈔票上方看似被人剪過，令鈔票不完整。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載相關圖片，可見是1張渣打銀行2010年系列的20元鈔票背面，鈔票上方少許空白位置整欄不翼而飛，仿似遭人剪走，令鈔票不完整，樓主不禁大罵「西客真係冇X得頂」。

金管局網頁有20元鈔票的完整圖像。（金管局網站截圖）

由於紙幣並不完整，使用可能有風險，故司機可能有所損失，而帖文引來網民討論，有網民形容是「飛邊」銀紙，有人則重提收到2張20歐元鈔票車資的司機，形容「如果係呢張就唔同！」

網民亦拋出建議，指「一係拎去銀行換過張，一係找返出去再無限輪迴」、「仍然可以入銀行換返」、「可以去渣打銀行換返張20蚊」，樓主曾回應指，記得銀行政策是如果能證明該鈔票是獨一的紙幣，即包括鈔票號碼等，應可換新鈔。

根據香港金融管理局（金管局）網頁資料，如市民持有損毁的鈔票，可將鈔票拿回發鈔銀行，銀行會按既定準則驗證鈔票真偽及損毁程度，例如檢視鈔票是否真鈔、防偽特徵是否完整、損毁面積等。一般若損毁面積低於25%，又無上述問題，銀行都會為市民兌換鈔票。不過，金管局提醒市民，勿把兩張不同號碼的鈔票黏在一起，否則鈔票就會變成「合成銀紙」，並非法定貨幣。