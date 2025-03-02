的士咪錶顯示$36.4　司機想收足$37掀罵戰　港男轟︰4毫子當1蚊？

幾毫子雖說不多，但說到底都是金錢！有港男在網上大呻，指日前乘搭的士時，咪錶顯示車資為36.4元，於是他先後遞上100元紙幣和4毫子，司機卻找續63元，明顯當作37元，但港男強調支付4毫子，但司機態度惡劣，反問「咁啫係點？ 唔識找喎，你幫我計埋」、「係咪咁（找64元）呀？都未試過咁找錢」。



部份網民認為「收齊頭」是許多司機慣常做法，而且只涉及幾豪毫子，認為樓主小題大造，「幾毫子都斤斤計較」。但更多人支持樓主，「各取所需，我要坐車，佢要賺錢，但麻煩公平少少，跟錶找錢」、「你問返佢試過被人告濫收車資未」。



的士咪錶顯示36.4元，樓主先後支付100元和4毫子，司機卻回應「找你63蚊」，即想收足37元。（《降魔的》系列截圖）

司機︰咁啫係點？ 唔識找喎，你幫我計埋

樓主在「連登討論區」表示，有一天早上乘搭的士，當抵達目的地後，見到咪錶顯示36.4元，司機立即「四入五入」表示37元車資，樓主明言先後支付100元和4毫子，司機卻回應「找你63蚊」，樓主反指「畀咗4毫子你」，司機開始態度惡劣，反問「咁啫係點？ 唔識找喎，你幫我計埋」、「係咪咁（找64元）呀？都未試過咁找錢」，樓主反駁「你𠵱家咪識」。

有網民支持樓主，直指「四捨五入仲可以接受，4毫子都當1蚊？」、「唔係幾毫子問題，明顯就係的士司機態度問題」。（示意圖/資料圖片）

網民︰明顯就係的士司機態度問題

樓主不忿地表示「返工都唔會抽人水，點解的士司機可以成日明目張膽咁抽？」，但有網民認為不值得為幾毫子爭執，而大量網民則認同樓主做法，「4毫子唔係錢？」、「四捨五入仲可以接受，4毫子都當1蚊？」、「唔係幾毫子問題，明顯就係的士司機態度問題」。

（連登討論區）