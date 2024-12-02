天價乾炒牛河！$143再加一　食客肉赤：真心貴！　事後食評掀熱議

乾炒牛河可謂是香港茶餐廳的必點菜式，近日有網民在討論區發文，表示最近於一餐廳點了乾炒牛河，要價143元再加一服務費，故單是該碟乾炒牛河，便花了157.3元，樓主不禁直呼「真心貴」，但也在文中稱讚食材好，「味道唔錯」，但由於價錢關係，只能間中才吃一次。



樓主在餐廳點了乾炒牛河，要價143元再加一服務費。（香港討論區圖片）

食客讚選用牛肉「好靚」、味道不錯

樓主在香港討論區發文，表示早前在一餐廳點了1碟乾炒牛河，但直言「真心貴，$143再加一」。不過，他又表示餐廳選用的牛肉「好靚」，味道不錯，只是價錢較貴，但不妨一試好吃與否，「平有平食，貴有貴食，咩都試吓，味道唔錯」，他又稱自己並非富有，只會「間中先食一次」。

該餐廳屬「米芝蓮推介」

不少網民紛紛在帖文留言，表示樓主用餐的餐廳坐擁「米芝蓮推介」，收費較一般餐廳高也理所當然，但質素應有一定保證，「好食就得」、「收得你呢個價！真係食得出有分別嘅！」、「睇個賣相都唔錯」、「最梗要好食，要對得住個價」。

然而，也有網民稱對於乾炒牛河而言，該價錢實在太貴，「食咗識飛？」、「咩料啊鑲金？」、「而家出面啲乾炒牛河，平嘅就冇所謂，超過80至90（元）嘅，就要考慮一下是否物有所值，就算好想食，我都會諗一諗」、「咩牛肉啊！咁貴」。