年宵現$20扎「粒粒分明」燒粟米│網民揭淘寶有同類產品　售價曝光

農曆新年臨近，又是行年宵花市的時候！不少年宵都有小食攤檔，讓人邊行邊食，而近日有網民就發現慈雲山有花市攤檔賣「燒粟米」。燒粟米當然並非新奇食物，只是該檔賣的燒粟米並非原條燒，而是將一排粟米粒穿到竹籤上燒。網民看完照片都嘖嘖稱奇，更笑言「手工菜嚟㗎喎」、「淨串的人工都要啦」，但有人質疑那些是預製串燒，「淘寶預製串燒，成本極低」。



有網民發現有花市攤檔賣「燒粟米」，但卻並非原條燒，而是將一排粟米粒穿到竹籤上燒。（「慈雲山資訊交流」FB圖片）

粟米及及燒肉串 1扎20元、2扎30元

該名網民在Facebook群組「慈雲山資訊交流」發帖，指日前到花市閑逛，結果竟發現有某檔串燒店賣燒粟米及及燒肉串，售價為1扎20元、2扎30元。驚訝的是，檔口的「燒粟米」並非原條燒，而是將整排粟米粒從粟米芯脫下，再穿到竹籤上燒。

照片可見，檔主前面的托盤上放了多串粟米粒，每串約有20粒粟米粒被穿到竹籤上，而多枝竹籤呈扇形，似乎每數串就被捆成1扎，不過因為畫面所限，未能看清實際每扎份量。

樓主直指「見到依檔真係笑死我」，又表示「串粟米好好笑可惜反光影唔到，唔知1枝有幾多粒呢」。

樓主直指「見到依檔真係笑死我」。（Facebook）

網民爆笑稱「手工菜」

網民亦紛紛留言表示爆笑，更有人笑指是「手工菜」、「心機嘢」，「咁都諗到燒粟米串」、「呢檔嘢必紅」、「嘩～手工菜嚟㗎喎！」、「心機錢，一口粟米」、「粟米串？心機嘢嚟喎！」、「淨串的人工都要啦」；還有人笑說「綁匪價錢」、「食咗太浪費了，留嚟欣賞好啲！」、「買竹籤送粟米，賺咗！」

淘寶網有多款同類串燒出售，每10串稱為「1把」，為發售單位，按不同種類食物有不同售價。（淘寶截圖）

淘寶網有多款同類串燒出售，每10串稱為「1把」，為發售單位，按不同種類食物有不同售價。（淘寶截圖）

淘寶網有多款同類串燒出售，每10串稱為「1把」，為發售單位，按不同種類食物有不同售價。（淘寶截圖）

淘寶現同款產品售價低

不過，有網民懷疑攤檔只是購入預製串燒販售，「淘寶預製串燒，成本極低」、「大陸串燒殺到嚟香港」。淘寶網的確有大量同類串燒出售，甚至稱為「網紅炸串」，每10串稱為「1把」，按不同種類食物有不同售價，羊肉或牛肉則售價較高，每100串約40至50人民幣（約43.5至54.5港元），而燒玉米（粟米）每100串可低至13人民幣（約14港元），如以10串為1扎，每2扎30港元，可賣得150港元，較淘寶價高約10倍。不過，香港的人力成本及埸地租金高昂，隨時遠高於食物成本。

有網民上傳圖片，指淘寶有類似的預製串燒，以燒玉米（粟米）為例，100串可低至13人民幣（約14港元）。（Facebook群組「慈雲山資訊交流」圖片）

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