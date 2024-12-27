中環嘉年華雞蛋仔$50！反轉驚見縮水又扁平　網民嘲：中咗輻射咁

港式小吃雞蛋仔外脆內軟、蛋香四溢，深受大人小孩喜愛，而在大型遊樂活動購買小吃，一般售價較高亦可視為慣例。不過近日有網民到中環的嘉年華遊玩時，花50元買1底雞蛋仔，卻驚見「1底變半底」！原來表面粒粒飽滿的雞蛋仔反轉過來，後面竟是「平板無波」，不但軟稔扁平，甚至微陷進去，與平日見到的雞蛋仔完全不同。樓主曾向店員反映，惟對方回應「話佢哋啲雞蛋仔係咁」。



網民看完該底雞蛋仔的照片都表示爆笑，更有人直言「似煲墊」、「第一次見到雞蛋仔下面係平」、「中咗輻射咁」、「個店員自己有冇見過咁樣嘅雞蛋仔？」。



近日有網民到中環的嘉年華遊玩時，花50元買了1底雞蛋仔，卻驚見雞蛋仔背面軟稔扁平。（ching_er / Threads）

該名網民在社交平台Threads發帖，指日前帶同孩子前往中環的嘉年華遊玩，其間花費50元買了1底雞蛋仔，但外貌及味道均不似預期。

雞蛋仔背面扁平

從樓主上傳的影片可見，該底雞蛋仔表面正常，顆顆凸起，惟顏色偏焦啡；隨後他翻轉了另一面，可見底部完全沒有烘至拱起，差不多每顆都呈淡兼色並微凹下去，但接觸機體的邊緣卻似過度烘烤成深啡色。另外，整底雞蛋仔隨樓主動作而「晃動回彈」，足見雞蛋仔表面不夠脆身，反而整底都偏「軟稔」。

樓主指店員曾回應「話佢哋啲雞蛋仔係咁」，他又透露是由於小朋友想吃才會購買，「小朋友想食，入得去，預咗畀錢買開心。（小朋友）食咗幾粒，無再食」。

雞蛋仔表面正常，顆顆凸起，惟顏色偏焦啡。（ching_er / Threads）

翻轉後卻可見雞蛋仔底部完全沒有烘至拱起，差不多每顆都呈淡兼色並微凹下去。（ching_er / Threads）

網民狂嘲「得半底」

帖文引起網民熱議，並被轉載至多個社交平台及討論區，不少網民都對「扁身雞蛋仔」感到震驚，也有人笑言「似煲墊」、「打平切完咁，真係食刀功」、「淋過毛巾」、「第一次見到雞蛋仔下面係平」。

也有網民笑指樓主只買了「半底雞蛋仔」，「你呢個係半底，畀$100可能有返後面半底」、「你應該淨係畀半底$25」。有人就猜測是模具問題或者製作過程沒有讓粉漿澆滿模具，「好似落少咗一面蛋漿咁」、「落完粉漿無反轉」、「落漿個吓要反一反，等兩個模都掂到漿先有波型」、「模嘅問題？」。

有網民曬出每底10元的雞蛋仔，可見粒粒飽滿。（threads圖片）

有網民曬出每底10元的雞蛋仔，可見粒粒飽滿。（threads圖片）

有網民指圖中的蛋雞仔僅12元，可見賣相極佳，而且「仲要幾好食」。（threads圖片）

有人狂曬10元雞蛋仔好飽滿

不少人則指嘉年華會1底蛋雞仔售50元是價格偏貴，形容「美食之刀？劏客！」，又指價格昂貴還是其次，「最重要係唔好食」，多名網民更曬出在一般街坊舖頭購買的雞蛋仔，每底僅10至12元，但賣相極佳，而且撕開後見到內裏十分飽滿。

（Threads、Facebook、連登討論區）