踩線？黑衣男狂搖閘影片瘋傳　後續這樣做　網民︰想爆竊，快報警

年近歲晚，慎防盜賊！網上流傳1條片段，相信是由大門防盜眼的鏡頭拍攝，可見1名穿黑衣的可疑男子多次東張西望及猛搖鐵閘，但因無法得手，最終轉身從後方的防煙門離開。



網民看影片後都直指黑衣男似賊，想信他想爆竊，「立即報警或通知管理處」、「報警拉人，有片」、「唔係踩線，佢直程想開門喎」。



該名可疑男子多次東張西望及狂搖鐵閘，疑似想入屋爆竊。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

可疑男狂搖鐵閘 疑事敗轉身離開

相關影片被上載至facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」，長約半分鐘，相信住戶將鏡頭設置在大門防盜眼，以便拍攝屋外情況。畫面事發時間為2025年1月21日下午3時許，1名穿黑衣、孭背囊、沒有戴口罩的短髮男子多次狂搖鐵閘，而且不時四處張望，疑似擔心被其他人發現，最後因無法開閘，黑衣男隨即轉身，打開後方的防煙門離開。

黑衣男因無法開閘，黑衣男隨即轉身，打開後方的防煙門離開。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

網民︰直情想爆門，報警

影片引來大量網民討論，直指黑衣男企圖爆竊，「直情想爆門，報警」，又指臨近農曆新年，特別多竊賊出動，「每年年底前都是罪案高峰期，要特別小心」，亦有人見樓主為片中男子打格，質疑無法辨認其容貌，認為賊人下次可以繼續犯案。

（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）