急性腎衰竭！56歲男子腰痛尿頻腎出事　醫生揭3餐狂吃1種食物出事

任何食物吃過量也會影響健康！內地有中年男子工作時突感兩側腰部疼痛難忍，後來更出現尿頻及泡沫尿等問題，且伴隨劇烈疼痛，於是到腎內科求診。醫生替男子檢驗後，證實是出現急性腎衰竭，經查問其飲食習慣，發現其病因可能與他近期每天三餐都吃大量辣椒有關。



醫生解釋辣椒含草酸，經大量食用不僅會刺激胃腸道，體內的尿酸也會升高，沉積在腎臟會引起草酸鹽腎病，增加急性腎功能衰竭的風險，因此不可過量進食。



廖先生早前突感兩側腰部疼痛難忍，後來更出現尿頻及泡沫尿、尿黃及尿量減少等問題，其後疼痛愈來愈嚴重，於是在腎內科求診，結果證實出現急性腎衰竭。（網上圖片）

廖男被驗出腎功能損傷程度比正常高出了3倍，出現急性腎衰竭。（網上圖片）

男子腰部劇痛尿頻求醫

綜合內地媒體報道，56歲事主廖先生早前突感兩側腰部疼痛難忍，後來更出現尿頻及泡沫尿、尿黃及尿量減少等問題，其後疼痛愈來愈嚴重，於是在2024年11月8日到寧波市醫療中心李惠利醫院腎內科門診求醫。應診的董倩醫生耐心了解廖先生的病徵，檢查化驗發現肌酐有216.6umol/l（正常的肌酐水平是57-97umol/l），即腎功能損傷程度比正常高出了3倍。

出現急性腎衰竭 疑與進食過量辣椒有關

董醫生翻閱廖男病史時，發現他在今年2月的腎功能檢查各項指標都是合格的，因此她循廖男的飲食習慣仔細調查，以找出他在這麽短時間內肌酐升高的原因。經細問之下，廖男想起前段時間因家中辣椒成熟，無辣不歡的他每天3餐都吃辣椒。董醫生於是安排廖男住院做腎穿刺活體檢查，病理結果顯示廖男是急性腎小管損傷並局竈間質性腎炎，部分腎小管官腔內可見圓盤狀結晶，為草酸鹽腎病。

辣椒的草酸含量豐富，若經常大量食用，草酸在腎臟中沉積會對腎臟組織造成損害。（GettyImages）

辣椒草酸含量豐富 腎病人士避免過量

而董醫生推斷廖男出現急性腎衰竭與他近日過量進食辣椒有關，更指頻繁吃辣是導致發生草酸鹽腎病的主要原因。

由於辣椒的草酸含量豐富，若經常大量食用，草酸在腎臟中沉積，濃度過高會對腎臟組織造成損害，甚至增加急性腎功能衰竭風險。尤其是腎病患者，應盡量避免大量食用辣椒。