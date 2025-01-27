旺角中心老鞋店結業！伯伯蝕本價清貨　網民籲正價幫襯：童年回憶

傳統說法新年期間不可買鞋，因「嚡嚡聲」不好意頭，所以不少人都趕在過年前買新衫新鞋。有港女早前在網上發帖，指旺角中心有一間充滿歷史感的鞋店，門口寫上大大的「結業」、「清貨」字眼，細問之下得知伯伯店主因年事已高及身體問題，打算在今年3月結業，樓主一向是熟客，認為該店「啲鞋都幾好着」，加上不忍伯伯蝕本價清貨，於是幫他宣傳一下，並呼籲大家到來以正價幫襯。



帖文引來不少網民回應，有人指鞋店是「童年回憶」、「呢間好似好多年歷史，真是唏噓，要多多支持小店」。有不少人指該店的鞋「平到離晒譜」，而且耐用又舒服，所以立即以行動支持，「睇完即刻買咗對」。



樓主指伯伯因身體問題，將在今年3月結束鞋店的生意。（Threads圖片）

旺中老鞋店今年3月結業

有港女在社交平台Threads上發文及相，指在旺角中心1樓、由伯伯經營的鞋店，門面充滿歷史感，相信已在旺中開業多年，而貨品亦包羅萬有，有學生鞋、平底鞋、波鞋及護士鞋等。

樓主見鞋店寫上「結業」、「清貨」的字眼，與伯伯傾談得知對方因年事已高，加上身體問題，決定在今年3月結業。而店內的貨品以蝕本價清貨中。樓主認為「佢嗰邊啲鞋都幾好着」，於是幫伯伯在網上發布消息，希望其他網民來幫襯。

網民懷緬：童年回憶

帖文即隨被瘋傳，不少網民留言，有人指這鞋店是「童年回憶」、「呢間好似好多年歷史，真是唏噓，要多多支持小店」、「我返工一向着係伯伯到買嘅鞋，真係着咗兩年都仲好耐用冇爛到，同就算有踭都好似踩平地行十幾個鐘都咁舒服，冇吹水，真心推」。

有網民見帖文即用行動支持，買了對新鞋。（Threads圖片）

網民籲正價幫襯

有人立即用行動支持，「睇完即刻買咗對」、「我會去同佢傾下計，問原因同每一對鞋原價」、「次次去都覺得佢平到離晒譜，唔知點賺錢維生」，因此有人提議「最主要都唔想佢蝕呀！希望大家可以俾多少少大家認為原價嘅數目佢，佢基本上而家每一對都平得離譜」。