中環街市排長人龍！為買均香餅家糯米糍　小紅書熱議：真的好吃？

以開心果糯米糍等產品深受歡迎的深水埗老字號「均香餅家」，一連2天在中環街市年宵市集擺攤，售賣期間限定的「薑汁蕃薯」味等即包糯米糍與賀年食品，吸引不少人慕名而來，現場人龍更由2樓排隊到地下，至少有數十人輪候。有網民在小紅書分享現場照片，不禁問道「還沒弄好大家就開始排隊了，不懂就問這家糯米糍是不是真的那麽好吃？」，掀起網民熱議。



深水埗老字號「均香餅家」一連2天在中環街市年宵市集擺攤，售賣期間限定的「薑汁蕃薯」味等即包糯米糍與賀年食品，吸引不少人慕名而來，現場出現長長人龍。（小紅書圖片）

中環街市年宵市集現排隊人龍

「均香餅家」於1月25及26日在中環街市年宵市集擺攤，售賣即包糯米糍及酥角等賀年食品，當中「薑汁蕃薯」味屬期間限定。據網民分享的照片所見，該攤檔引來不分男女老幼慕名而來，亦不惜花時間排隊等候購買。該名在小紅書分享的網民直言「好多人排隊！這家糯米糍真的那麽好吃？」，表示自己看到非常多香港本地人排隊，甚至在店員還沒準備好販售，便已經有人排隊，遂向其他網民問道「這家糯米糍是不是真的那麽好吃？」。

網民分享的照片所見，「均香餅家」的攤檔引來大量市民慕名而來，由2樓排到落地下。（小紅書圖片）

網民分享的照片所見，「均香餅家」的攤檔引來大量市民慕名而來，由2樓排到落地下。（小紅書圖片）

「薑汁蕃薯」味糯米糍屬期間限定貨品。（小紅書圖片）

有小紅書用戶分享照片，表示看到非常多香港本地人排隊購買糯米糍，甚至在店員還沒準備好販售，便已經有人排隊。（小紅書圖片）

小紅書網民熱議：真的那麽好吃？

帖文引來大批網民熱議，對於人氣商品糯米糍的味道則有兩極意見，有人指「實話實說，極其普通」、「這家在深水埗一直有店，就普通，沒必要排」、「沒必要專程去，路過可以買」、「皮有點厚，要排很久的話不值得」。有人則認為該店的糯米糍很好吃，「我最鍾意厚皮」、「真的好吃！ 值得排」、「均香真的好吃」。

不過，也有人分析指許多人見到長龍便跟着排隊，加上因為臨近過年，該攤檔出售多款賀年餅盒，因此大受歡迎也不足為奇，「見人排我又排」、「不論好吃否，只要找人吹捧一下，就衝去排隊，這招非常管用」、「我之前去根本沒人買啊，怎麽現在都排隊了」、「應該是因為新年所以會火，很多老婆餅雞仔餅還有新年裝餅盒的超多人買，買完順便買個糯米糍」、「可能中環人不喜歡去深水涉買，見到中環有賣就排隊了」。

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