大年初三竟是農曆新年「大凶日」5大禁忌　這天做愛恐致夫妻失和

【2025農曆新年／蛇年／初三禁忌】過年是家家戶戶團聚的日子，大年初三被稱為「小年朝」又稱「赤狗日」，是春節當中的「大凶之日」，按照傳統，這天外出拜年容易招惹是非，建議在家補眠休息，好好迎接初四財神到。



傳說赤狗為憤怒之神，大年初三剛好為赤狗出行的日子，因此初三又稱為「赤狗日」，是農曆春節中最凶之日，容易有凶事發生，台媒《聯合新聞網》替大家整理了5大禁忌，若不慎觸碰禁忌當心窮整年。

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1、忌外出拜年

初三為大凶赤狗日，根據傳統習俗，赤狗為憤怒之神出來的日子，容易與他人發生口角因此盡量避免外出拜年，在家中祭祀神明、休息為妙，因此年初三又有「小年朝」的別稱。



2、不宜點燈

傳說初三晚上是老鼠娶親的好日子，因此不要開燈打擾老鼠娶親，可以在家中廚房放一些米、鹽巴、甜點，象徵給老鼠吃，飽足後老鼠就整年不會來加害於人。



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3、忌宴客

另外赤也有赤貧之意，若是在初三這天宴客，恐導致接下來一年脫離不了貧窮。



4、不宜恩愛

經過除夕、初一、初二繁忙後，初三一般來說是最累的時刻，行房恐怕會導致女生氣血不足；有另一說則是會妨礙老鼠娶親，因此建議避開此日恩愛，建議另擇他日，以免憤怒之神導致夫妻失和。



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5、不吃米飯

因為老鼠吃米粒五穀，相傳大年初三是穀子生日，為祈求接下來一整年穀物豐收，當天禁止吃米飯，也避免與老鼠搶食。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】