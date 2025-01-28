19歲「火辣星二代」下海拍色情片月賺近百萬　球星女星父母怒割席

英國知名演員溫沃德（Sammy Winward）的19歲愛女、以「米婭凱特羅斯（Mia Kate Rose）」為藝名投身情色產業，拍攝大量OnlyFans影音擄獲無數粉絲，讓無法諒解的溫沃德和丈夫氣炸斷絕來往，米婭則喊冤表示「他們只是嫉妒我賺很多錢」。



綜合《紐約郵報（NY Post）》等外媒報道，作為知名肥皂劇演員溫沃德、前英格蘭足球明星鄧恩（David Dunn）的女兒，外型亮麗的米婭開啟OnlyFans事業後，每個月至少可以賺進10萬英鎊（約97萬港元），卻遭家人徹底切割。

英國女星Sammy Winward的19歲愛女米婭投身色情產業（IG@miakaterose）

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無論是生日還是耶誕節，都沒有收到家人祝福的米婭表示，做OnlyFans不代表自己就是壞人，透露私下傳訊致歉卻沒有得到任何回覆，對於母親的不諒解，米婭則認為媽媽只是「嫉妒她高達10萬英鎊的月收」，對此而產生了一些敵意。

我愛他們勝過一切。

米婭表示，自從知道她投入OnlyFans事業後，明確表達反對的父母就斷絕了和自己的來往，無論她怎麼釋出善意都沒有用，感到遺憾的同時再度公開喊話，希望感情能得到回應；對此溫沃德、鄧恩均未表態。

米婭的母親、英國知名演員Sammy Winward（GettyImages）

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