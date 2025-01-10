OnlyFans裸模勸媽媽們「別讓男人幫BB改名」　分享前粉絲真實故事

許多家長煞費苦心就是為了幫新生兒取一個富有意義的名字，但是讓男性參與命名可能有風險。一名情色主播表示，自己的粉絲因為很喜歡她，竟將自己的寶寶取名為她的藝名。



根據《每日星報》報道，蘇格蘭一名裸體模特諾娃（Nova Jewels）也有在OnlyFans上兼職情色主播，因2023年播出的紀錄片《Confessions of a Cam Girl》爆紅，帶給她相當可觀的收入，她的藝名「諾娃」也成為當年百大寶寶名之一。

諾娃是一名來自蘇格蘭的裸體模特兒及OnlyFans情色主播（IG@novajewelsofficial）

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諾娃接受採訪時表示，有一位她的粉絲告訴她，以後不會再付費訂閱她，因為他老婆懷孕了，需要存錢準備養小孩，諾娃也認同這是非常明智的選擇。

該粉絲退訂前提到，他有向老婆推薦「諾娃」這個名字做為寶寶名，大約10、11個月後，這位粉絲再次聯絡她，表示寶寶真的確定取名為「諾娃」，而他老婆根本就不知道這個名字是來自他最喜歡的色情主播：

這就是為什麼不要讓男人幫小孩命名。

「諾娃」這個名字目前已經消失在百大寶寶名排行榜，諾娃本人很高興這個名字消失，並希望不要再重回榜上。

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