OnlyFans網紅於爸爸婚禮後和已婚大叔一夜情惹議　4歲已認識對方

根據《紐約郵報》報道，美國一名23歲女子巴雷（Stella Barey）大學剛畢業。她表示，她和爸爸婚禮結識的伴郎發生一夜情。她表示，這位男子她從4歲便認識，他來自瑞典，是爸爸的朋友，負責在爸爸婚禮中當伴郎。



巴雷說道，她的父親在蒙大拿州和現在的妻子成婚，於是她和最好的朋友飛往婚禮。她在婚禮中坐在前排和擔任伴郎的男子相對，雙方進行眼神交流。

巴雷表示「她覺得眼神交流的過程，雙方非常來電」，然後兩人一起去了Airbnb，她躺在男子旁邊，最後發生了關係。

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睡完覺過後，男子最終搭機返回瑞典，中間傳過幾次曖昧的訊息，還有戴手錶在床單下抓大腿的照片，男子回瑞典不久後便失聯了。

巴雷表示，「她不希望她的爸爸發現這件事」，「我認為他（該男）在瑞典有個家，所以分開了……目前父親還沒發現此事」。

該文一出後，引發網友熱議「這我真的不行，道德已死了」、「現在其他人都知道了」、「她為何告訴我們這個」、「我們要完蛋了」、「這劇情我在色情片看過」。

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