移民英國心淡！移英港男呻不開心　力數3大罪狀：比香港更多恐懼

【移民英國／移民須知】移民前要想清想楚！有移民英國港男於社交平台發文，大呻「英國比喺香港更多恐懼」，並力數3大問題，直指「冇一日開心過」。



帖文引來網民熱議， 有人表示感同身受，「完全身同感受，昨日在倫敦的China Town遇上小偷」、「住喺英國真係住到ptsd」、「喺英國啲人真係生存唔係生活」；但也有網民認為要努力適應，「呢個世界冇完美嘅地方」、「如果覺得唔適合，試下轉區轉省」、「驚呢樣驚嗰樣！咁樣做人真係唔得㗎！」。



移民前要想清想楚！（示意圖／gettyimages）

移民英國港男呻生活不開心：英國比喺香港更多恐懼

移民英國生活不似預期？有港男於社交平台Threads發帖文，大呻在英國生活辛酸，「嚟英國係想要免於恐懼嘅自由，但原來喺英國比喺香港更多恐懼」。

樓主解釋，英國存在治安問題，他每天都要活在「恐懼」之中，包括害怕「被偷車」、「被打劫」及「被搶電話」，直指不開心，「即係我連喺街撳電話嘅自由都冇，晚晚發夢被偷嘢，冇一日開心過」。

有港男於社交平台Threads發帖文，大呻在英國生活辛酸。（資料圖片）

掀兩派網民爭議

網民看過帖文議論紛紛，有人感同身受，「完全身同感受，昨日在倫敦的China Town遇上小偷」、「住喺英國真係住到ptsd」、「講得啱，英國水又加電又加咩都加，稅又重，人工普遍又低，喺英國啲人真係生存唔係生活」、「出門小心啲，唔好成日以為好安全。同埋呢，啲人成日以為華人好有錢，時不時被人爆夾都係日常」、「咁冇安全感真係會好辛苦喎……不如真係考慮搬去安全啲嘅區」。

有網民感同身受，也有網民認為樓主應努力適應在英國生活。（示意圖／gettyimages）

不過也有網民認為要努力適應，「我相信有機會改善」、「呢個世界冇完美嘅地方，但既然你冇得揀，又要喺英國生活，就唯有見招拆招。以前成日講work smart，喺英國就加埋live smart吧」、「個個地方都有唔好，差在多與少，如果覺得唔適合，試下轉區轉省，總有治安好啲嘅地方」、「驚呢樣驚嗰樣！咁樣做人真係唔得㗎 ！不如冷靜啲諗外點樣改善財政搬返去啲正常嘅地方啦！」、「你去咗邊住？我周街撳電話3年都無事，屋企間中都無鎖門，有次跌咗銀包超市仲叫返我去攞𠻹」。