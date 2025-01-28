旺角港女狂扯壯男影片瘋傳！怒吼：你玩X完　揭心酸內情風向逆轉

家家有本難念的經。本港網絡瘋傳1段影片，指年廿八（1月27日）深夜旺角街頭有1名港女當眾激動狂罵1名男子，怒吼「你係唔係人！」、「你人生玩X完喇！」、「你無X得救㗎喇！」，最後更把男方強行拉走。



影片引起網民熱議，有人批評港女行為離譜，「黐X線，咁X樣係街情緒失控」。不過網民聽過對話內容知悉心酸內情後，風向逆轉，「個女嘅咁激動，個男嘅肯定慣犯＋唔生性……」、「你試過俾人激到精神崩潰就明」。



本港網絡瘋傳1段影片，深夜旺角街頭有1名港女當眾激動狂罵1名男子。（影片截圖）

男女旺角街頭爭執

有網民1月27日（星期一）在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發布影片，留言「27號花園街街市浪漫夜」。

影片見到，當時正值深夜，旺角道街口有1對男女正站在馬路邊拉扯，其中女方用力拉着男方激動怒吼：「啊！！！我幫你頂……你同我轉頭玩啲咁嘅嘢？你係唔係人。啊！我問緊你係咪要咁樣玩啊！啊！！！」。

旺角道街口有1對男女站在馬路邊拉扯，其中女方用力拉着男方激動怒吼。（影片截圖）

旺角道街口有1對男女站在馬路邊拉扯，其中女方用力拉着男方激動怒吼。（影片截圖）

旺角道街口有1對男女站在馬路邊拉扯，其中女方用力拉着男方激動怒吼。（影片截圖）

女向男怒吼：你人生玩X完喇！

女方多次用力按男方的頭及「篤面」，男方伸手掩臉阻擋。女方則繼續激動表示：「你真係夠喇！你人生玩X完喇！你知唔知啊！你走啊！你同我返屋企啊！你搞到阿爺阿嫲啊！」。

女方之後想強行拉走男方，走回路邊後再罵：「輸2,000萬？你澳門輸幾X多你唔X講啊！你無X得救㗎喇！你返屋企跪阿爺阿嫲面前啦，你老X 」。女方邊罵邊拿起散落地上的物品，最終強行拉走男方。

男方反擊女方。（影片截圖）

女方強行拉走男方。（影片截圖）

女方強行拉走男方。（影片截圖）

揭心酸內情風向逆轉

網民看過影片議論紛紛，有人指摘女方行為離譜，認為不應在街上大吵大鬧，「黐X線，咁撚樣係街情緒失控」。

但有更多網民聽過對話內容知悉心酸內情後，反撐女方，「斷估攞副身家去賭，輸咗仲爭人錢」、「可能係賭債……個女嘅咁激動，個男嘅肯定慣犯＋唔生性……」、「一家唔知一家事，唔好喺度取笑人」、「我哋有資格笑人咩，有邊個唔係死撐住呀，每個人觸發點都唔同，分別在於點釋放出嚟」、「真係笑唔出，你試過俾人激到精神崩潰就明」。