趕客？日本城店員被阿伯狂罵片瘋傳：我幫襯你啊！　神反擊獲激讚

「顧客永遠是對的」？本港網絡瘋傳1段影片，有日本城收銀店員與阿伯顧客在店內大聲互罵爭執，其間店員不滿被阿伯瘋狂責罵，阿伯爆粗反嗆「鬧你咁點X樣啊？X你老X我而家幫襯你啊！同個客千祈唔好拗！無X拗嘅，你就唔好做，一係就」；店員反駁，阿伯強調「唔准拗！」。影片最後，阿伯繼續購物付款，店員邊按程序收款邊說，「好對唔住！So Sorry！得罪晒！」，阿伯則「意氣風發」表示「咁就啱喇！Good，我接受你道歉！唔好再犯喇」，然後離開，店員仍在不斷高聲叫「Sorry！」。



影片引來網民熱議，認出涉事地點相信是西營盤日本城，而大部份人都支持店員，大讚「做得好」，「我永遠唔覺得做客大晒」、「西客」、「買嗰少少嘢嘈喧巴閉，個職員好好喎，又講對唔住又So Sorry，仲做足本分」、「客人唔係大晒，雖然人哋有人工，但員工都有提供服務畀大眾，無欠你㗎」。不過亦有網民認為無論如何不應在店內與客人互罵，「就算道理喺自己嗰邊，都唔應該鬧人，只會火上加油」。



本港網絡瘋傳1段影片，有日本城收銀店員與阿伯顧客在店內大聲互罵爭執。（影片截圖）

日本城店員被阿伯狂鬧：鬧你咁點X樣？我幫襯你啊！

面對客人責罵，店員應如何處理？本港多個Facebook群組瘋傳1段長約1分半鐘的「日本城職員大戰顧客」影片，見到日本城店內收銀台位置，有店員與阿伯顧客激動互罵。

影片一開始，正在收銀的店員向阿伯表示「你鬧我做乜鬼啫？係咁鬧我！」，阿伯回嗆「我幾時鬧你啫？我幫緊你啊！你而家乜都唔知我梗係鬧你，有乜問題啊！」。店員不滿說「你而家咪鬧緊我囉！」，阿伯即爆粗指「鬧你咁點X樣啊？X你老X我而家幫襯你啊！」。

影片一開始，正在收銀的店員向阿伯表示「你鬧我做乜鬼啫？係咁鬧我！」，阿伯回嗆「我幾時鬧你啫？我幫緊你啊！你而家乜都唔知我梗係鬧你，有乜問題啊！」。（影片截圖）

雙方在店內大聲爭執。（影片截圖）

雙方在店內大聲爭執。（影片截圖）

阿伯：不准拗 店員反擊

店員反駁「係啊，你X我老X啦，我老母落咗地獄喇！」，大叔卻稱，「X你老X都唔係做嘢嘅，你個X樣！咁X簡單你同個客拗？同個客千祈唔好拗！無X拗嘅，你就唔好做，一係就」。店員揶揄「咁點啊？我係咪要磕頭畀你啊而家？」，阿伯強調「不准拗」，「我無叫你磕頭，我叫你唔好X拗啫！你聽唔清廣東話？唔准拗！」。

雙方之後稍稍回復平靜，店員繼續收銀工作。（影片截圖）

雙方之後稍稍回復平靜，店員繼續收銀工作，「我而家無拗喇！你係咪要？要我同你收錢」。大叔回應「要」後，店員按程序收銀，問阿伯有否會員卡等，並重複「好對唔住！So Sorry！唔好意思，得罪晒！」，阿伯以「勝利者」語氣表示「咁就啱喇！Good，我接受你道歉！唔好再犯喇」，然後離開，店員則不斷高聲叫「Sorry」。影片至此結束。

阿伯以「勝利者」語氣表示「咁就啱喇！Good，我接受你道歉！唔好再犯喇」，然後離開，店員則不斷高聲叫「Sorry」。（影片截圖）

網民批西客 讚店員「做得好」

不少網民看過影片都批評阿伯是「西客」，讚店員「做得好」，「我永遠唔覺得做客大晒」、「西客」、「買嗰少少嘢嘈喧巴閉，個職員好好喎，又講對唔住又So Sorry，仲做足本分」、「客人唔係大晒，雖然人哋有人工，但員工都有提供服務畀大眾，無欠你㗎」、「又要駡又要買」、「這種西客周不時都有，出來打工就是要面對這種X街」。

亦有網民分享類似經歷，「當年我公司都有啲當自己係上帝嘅客，然後有日頂唔順，想盡辦法趕走晒佢哋，結果係人流多咗，生意多咗，其實又唔係職員做錯，呢啲客成日嚟亂咁鬧，好影響到間舖同公司，你真係當佢哋係上帝，有時反而幫你趕走晒其他客！」。

不過亦有網民認為無論如何不應在店內與客人互罵，「就算道理喺自己嗰邊，都唔應該鬧人，只會火上加油」、「做人做事，EQ高好緊要！」。