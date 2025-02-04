巴士上層企到滿！港男影相公審斥2事更擾民　網民：危險累街坊

巴士上層不可站立免生意外。有港男在網上發相，大呻在來回天水圍與深圳灣口岸的B2P巴士上層，走廊站滿了乘客，「講普通話嘅可唔可以遵守返啲規矩」，他指有人在大聲講普通話，亦有人在播TikTok，不但十分嘈吵，更是滿佈危機，「有危險係咪你哋負責」。帖文引來不少網民熱議，不少人也鬧爆好危險，巴士上層不應站立，「危險累街坊」、「好危險，會翻車㗎！」、「最癲係啲司機唔理照開車」。



樓主大呻巴士上層企滿乘客十分危險。（Threads圖片）

港男呻巴士上層企滿人好危險

有港男在社交平台Threads上發相發文，大呻早前乘坐來回天水圍與深圳灣口岸的B2P巴士，他在上層見到車廂走廊，見到站滿了乘客，「講普通話嘅可唔可以遵守返啲規矩」 ，最離譜的是「仲要大大聲講普通話，播TikTok」。樓主大鬧乘客的行為不僅擾民，還十分危險「架巴士唔係得你哋㗎」、「有危險係咪你哋負責」。

網民都鬧：好危險，會翻車㗎！

不少網民在帖文留言，大鬧「危險累街坊」、「好危險，會翻車㗎！」、「最癲係啲司機唔理照開車」。有人解釋「其實上層唔企人係因為驚上層太重轉灣會翻車，係重心問題」、「撞車撞爆玻璃飛出車就唔好叫啦，除咗衝力大仲會飛出街」。

樓主指有人在大聲說話及播片，大鬧：有危險係咪你哋負責？（Threads圖片）

網民建議要向車長投訴

有網民表示要立即制止「呢啲情況要直接X，有人出聲佢哋就驚，如果有咩急停，佢哋個個變人肉保齡球，佢哋真係一啲常識都冇」，有人建議要立即向車長反映，「一定要同司機投訴」、「聽過幾次車長開咪叫樓上企緊嘅乘客返落嚟，今次應該要去投訴」，有人指發聲是有效的，「琴日遇到大陸婆拖住個細路仔企上層，有個男乘客出聲話上層唔企得，個老X仲用普通話話下面無位企，X到佢去返樓梯口，最後唔夠一分鐘，司機開大咪叫返佢落去」。

根據《公共巴士服務規例》（第230A章），巴士移動時，乘客不得在巴士上層站立，亦不可以在通道以外的任何巴士部份站立，但通道並不包括樓梯。故此，在巴士移動時，乘客不可站在樓梯，如無合理辯解即屬犯罪，可處罰款2,000元。