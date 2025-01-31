鋸開單車鎖！保安出動磨機鋸鎖火花四濺　零保護裝備　網民憂危險

違規停放單車，就該承受被人移走的後果！最近有網民上傳影片，顯示有1輛單以環形鎖鎖在欄杆上，1名疑似保安使用磨機試圖鋸斷鎖，現場火花四濺，其間也有途人經過，而動手的保安員旁邊尚有另外2名職員，3人均沒有任何保護裝備。



不少網民紛紛留言議論，部份人認為保安員鋸裝的舉動太危險，一不小心磨機隨時會傷及自己，「會唔會爆碟飛插」、「職安健嗰一環衰晒！」。



有網民上傳影片，顯示有疑似保安使用磨機，試圖鋸斷1輛單車與欄杆之間的鎖，現場火花四濺，3名職員都沒有任何保護裝備，但卻站得很近距離。（facebook影片截圖）

疑似保安出動磨機鋸鎖

樓主日前上傳影片至facebook群組，片長約7秒，沒有說明拍攝地點，畫面見到1輛單車以環形鎖鎖扶手電梯旁行人路的欄杆，現場有2男1女職員圍着單車，疑似是保安人員，其中1名男子手持磨機嘗試鋸開單車鎖，頓時火花四濺，其間有途人曾在他們身後經過。

有網民上傳影片，顯示有疑似保安使用磨機，試圖鋸斷1輛單車與欄杆之間的鎖，現場火花四濺，3名職員都沒有任何保護裝備，但卻站得很近距離。（facebook影片截圖）

鋸鎖期間有途人曾在現場經過。（facebook影片截圖）

網民斥單車阻街

樓主在文中表示「上鎖咁過癮啊嗱」，認為即使車主上鎖，但場所管理人也有辦法「對付」。影片很快便引來大批網民討論，有人支持相關職員鋸鎖的舉動，直呼「做得好」、「留意車身位，應該有貼到通告要移走但冇人理」、「一早要清走呢之單車啦，愈擺愈多」、「萬能的磨機」，也有人認為不應要求保安兼顧清理上鎖單車的工作，「做份保安要揸埋磨機，真係慘」。

有人質疑危險 擔心出意外

部份網民就擔心保安的鋸鎖行為過於危險，「會唔會爆碟飛插」、「職安健嗰一環衰晒！」、「揸磨機切記唔好用勞工手套，要用啲冇綿紗嘅」、「有時唔好話成日有工業意外，係啲人根本冇安全意識」。