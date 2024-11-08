警車被鎖車呔照瘋傳！網民笑回憶滿滿：天子犯法一樣鎖　真相係咁

警車都被鎖車？本港網絡日前流傳1張照片，顯示有警車的前輪胎被鎖上車鎖，現場2名保安以及警員正交涉，有人猜測警車或因違例泊車而被鎖車。有網民讚揚保安公司一視同仁，「天子犯法一樣鎖」；不過有留言發現相片早年已在網上流傳，質疑「好X耐啦喎」、「究竟要重溫幾多次先夠」。



其實相片在2021年已在網上流傳，警方指7月15日當天下午警員接到報案，到荃灣梨木樹邨處理一宗財物損毀案件，為調查報案人的車鎖是否受損，於是即場進行測試，相關照片卻在網上流傳而引起誤會；警方事後亦於社交平台專頁發帖澄清事件。



警車被鎖上車胎，有保安員和警員雙方在場交涉。（FB「突發馬路車cam大全」圖片）

警車車胎被鎖

該網民昨日（7日）在facebook群組「突發馬路車cam大全」上傳照片，可見一輛警車的前輪胎被鎖上車鎖，現場有2名身穿保安員制服的女子，以及1名警員在旁交涉。

帖文掀起網民熱議，「真定假啊」、「阿Sir俾人鎖車」、「間保安公司有啲料到」、「果然膽生毛」、「啱呀，一視同仁」、「天子犯法一樣鎖」。不過有人就質疑鎖車的保安員失職，「兩個呀姨以為係雪糕車？所以鎖X佢，呢鑊仲唔瀨嘢！」、「剪咗個保安牌佢啦，考嗰陣有一題就係話緊急車輛唔鎖得！」、「保安公司可以拉得，阻差辦公」、「間保安公司連咁簡單都唔識，以後不用續保安牌」。

警方澄清純屬誤會

惟有眼利的網民發現相片早年已在網上流傳，「好X耐啦喎」、「舊相又輪迴」、「滿滿的回憶」、「究竟要重溫幾多次先夠」。其實事發於2021年7月15日，警方當天下午接報指荃灣梨木樹邨有司機違規泊車，遭房屋署職員鎖車後，自行解鎖駕車離開，職員懷疑車鎖受損，於是報警。警方到場調查，期間利用警車測試鎖車設備，相關照片卻在網上流傳因而引起誤會，警方事後亦已於facebook專頁發帖澄清事件。

（facebook「突發馬路車cam大全」）