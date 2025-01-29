新年限定│最期待屯門橋底炸物？街坊秒認出爆衛生差：清腸胃之選

每逢農曆新年多區都會出現「新年限定」路邊檔賣街頭小食！有屯門街坊在社區群組發帖，提及區內有新春限定攤檔，分享其中一檔「橋底炸物」的照片，表示「最期待呢檔橋底炸物」。許多街坊一眼認出該攤檔，指每年都會在新年開檔，但卻狂踩衛生差「污糟到嘔」、「佢嗰啲食物就咁用塊布／錫紙蓋遮住就咁放係街成晚」、「新年清腸胃之選」，揶揄是「沙塵雞脾」，無奈每年都有不少人光顧，「肯定好多人排隊」。



有屯門街坊在社區群組發帖，提及區內有新春限定攤檔，分享其中一檔「橋底炸物」的照片，表示「最期待呢檔橋底炸物」，但隨即有人回應指衛生欠佳。（facebook群組「真.屯門友」圖片）

樓主在facebook群組「真.屯門友」發帖，指每逢過年都最期待區內某處橋底的「新春張定」炸物檔口，並分享1張去年拍攝的照片。

食物無任何遮蓋

照片所見，檔口前方放了1張枱和發泡膠箱用作擺放食物，目測有炸雞髀、炸雞翼、肉丸串、腸仔、司華力腸及滷水雞髀等，部份已預炸好，但全部食物只放在碟或盤子上，沒有東西遮蓋，下方放了透明膠袋及用來放垃圾的紙皮箱。後方應為一輛鐵皮車仔，大鍋上有鍚紙盤裝載一些炸物。

街坊指「經典」：污糟到嘔

許多街坊認出該炸物檔每年都會在新年期間開檔，盛讚「呢檔好經典，佢哋食物可以炸到60-70年代一樣」；惟大部份人批評該檔衛生情況惡劣，「污糟到嘔」、「真？定曲呀？咁污糟」、「依檔嘢真係經典，收檔啲炸嘢照擺係街拿塊布蓋住就算」、「同老鼠、小強一齊食沙塵雞脾」、「呢間堅污糟」、「呢檔野經典，但我冇幫襯過…」、「佢嗰啲食物就咁用塊布／錫紙蓋遮住就咁放係街成晚」。

衛生欠佳但年年有人光顧

有街坊又質疑這檔口用了「萬年油」，「上年淨低盤萬年黑油又可以攞返出嚟用」、「新年清腸胃之選」。不過，雖然衛生欠佳，但街坊指「年年都有」市民光顧，「我疑惑咗好幾年，但真係見有人幫襯」、「肯定好多人排隊」。

過去農曆新年期間多區都會出現街邊檔，但近年政府大力打擊阻止小販過年期間擺檔，大批市民新年「掃街」的畫面已絕迹。

過去「新年夜市」畫面：

（facebook群組「真.屯門友」）