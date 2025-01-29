疑內地客搭港鐵坐門口位自拍！露營用品堆滿地　網民斥：阻住晒！

將港鐵車廂當營地？近日有港男搭乘港鐵時，遇到一群疑似內地旅客，相信眾人準備前往露營，當中有人坐近門口上落客位置興奮自拍，不少露營用品亦堆滿一地。港男不滿做法，貼圖公審到網上。



帖文惹來本地網民批評相中人的行為自私，「阻X住晒」、「叫人點上車呀」、「自己屋企？香港是我家？畀啲公德心啦」。有人覺得事後於網上公審根本無用，應即時向車長或港鐵職員投訴，「一係兜口兜面叫佢哋企起身，一係就通知港鐵職員，淨係識偷影有鬼用咩」、「點解唔X到佢哋企起身呢」。



有疑似內地客搭乘港鐵時，坐於近門口上落客位置興奮自拍。（「_notnok」threads圖片）

內地客搭港鐵坐門口位 露營用品堆滿地

該港男在threads上傳2張於港鐵車廂內所拍照片，顯示至少有4至5人坐於近門口上落客位置，有3女1男更興奮擺出「Yeah」手勢自拍，而地上堆滿他們的露營用品以及載物膠袋，其間他們如當港鐵是營地輕鬆聊天。樓主看不過眼貼圖公審。

有人坐於地上，而他們的露營用品和載物膠袋堆滿一地。（「_notnok」threads圖片）

相中眾人捱轟自私：阻X住晒

照片曝光後，許多網民紛紛斥責相中人行為自私，「咁X過分㗎」、「人無恥則無敵」、「阻X住晒」、「叫人點上車呀」、「做乜X？成班難民咁」、「可以丢幾毫子施捨下佢哋」、「其實佢哋係咪唔知咩叫營地，定係示範乜嘢叫露營」、「自己屋企？香港是我家？畀啲公德心啦」。另有人揶揄，「差在未透埋爐煮滿漢全席」、「爭張枱布就係一個野餐中嘅美好畫面」。

網民建議向港鐵職員反映

不過有留言質疑樓主只會拍照事後公審，根本無助事件，「次次見到啲偷影都覺得幾X可悲，一係兜口兜面叫佢哋企起身，一係就通知港鐵職員，淨係識偷影有鬼用咩」、「點解唔X到佢哋企起身呢」、「我會即時撳掣，聯絡車長」、「見到呢啲情況，一律建議即刻去報警，港鐵車廂入邊係唔可以坐地下，港鐵附例係有寫㗎」。

有網民在留言區分享相信是同車乘客所拍照片，對方語帶嘲諷稱「歡迎來到中國香港」。從他另一角度拍攝照片可見，車廂內當時乘客眾多，環境擠迫，相中多人坐於地上，被人調侃「搭地鐵去野餐，喺地鐵度野餐」。

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