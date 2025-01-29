深圳食肆新年另收服務費！港媽斥學香港「搶錢」　網民提2點反駁

新年北上用餐，食肆都要收額外服務費？有港媽發現新年期間內地有餐廳要收額外服務費，在門外標明年廿九去到大年初五（1月28日至2月2日）堂食全單加15%服務費，抱怨「深圳即係愈來愈跟香港做法，搶錢 」。



不過，許多網民認為新年加附外收費無問題，指內地較香港更重視過年，「新年開自然要加工資」、「店員離鄉背井去深圳打工」，又認為即使加15%收費仍較香港便宜，「香港啲茶樓茶餐廳，絕大部份都加二加三」。



樓主發帖，指內地的食肆新年期間加收服務費，質疑學香港「搶錢」。（親子王國圖片）

新年全單加收15％服務費

樓主在親子王國討論區發文指「過年大陸食飯要服務費」，發現內地食肆在過年像香港一樣額外收費，「平時唔使㗎喎，呢間過年要收！過年無晒美團餐，都係唔返大陸了 」。照片所見，該連鎖餐廳貼出溫馨提示，寫明春節期間年廿九去到年初五，堂食全單要加收15%的服務費。

樓主不滿深圳食肆模仿香港收費，「我係中山用到美團餐！深圳即係愈來愈跟香港做法，搶錢 」、「平時都好好招呼，平時唔使服務費」。

網民認為餐廳寫明也要加服務費就無問題，又提到內地更重視新年，店員要新年上班自然要加人工。（資料圖片）

網民指內地重視新年 「店員離鄉背井深圳打工」

不過，許多網民認為不算「搶錢」，「新年加服費服問題不大」、「門口講明都幾好，好過入到去先知」、「應份，畀得安樂，深圳是移民城市」、「舊年初三係大陸入座講明加二」、「一年都係幾天」、「點解香港可以加，大陸唔可以？」、「HK都要，而且門口寫明，覺得唔合理咪唔幫襯，自己係屋企煮」。

網民提到，內地較香港更重視新年，「國內放7日假，員工開工都要畀多啲人工。國內食嘢全部都好好招呼，15%都抵畀啦」、「又唔可以話人搶錢，大陸重視新年，估計以往唔多鋪開，新年開自然要加工資」、「店員離鄉背井去深圳打工，過年都唔回鄉，抵畀多啲嘅」。

網民笑言食肆加服務費後仍較香港便宜。（資料圖片）

網民笑：加完都平過香港啦

而且，比較下深圳食肆有附加價也仍較香港便宜，「年廿幾至初七，香港啲茶樓茶餐廳，絕大部份都加二加三，仲有嗰個加一服務費係後面添」、「香港好多茶餐廳年廿七已加一，加到年初三四」、「加完都平過香港啦」。

（親子王國）