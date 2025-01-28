年廿九到餐廳吃早餐　驚見已加收「新年服務費」　食客：未到新年

一般在農曆新年期間，餐廳都會收取比平日更多的服務費。不過，有網民於今日（28日，亦即年廿九）於屯門某餐廳吃早餐，驚覺餐廳已開始收取10%「新年服務費」。她不滿餐廳未到農曆新年就開始收取「新年服務費」，又批評食物是凍的，體驗令人不快，甚至表示「難怪港人北上覓食」。而有不少網民都覺得餐廳於年廿九就開始收取新年附加費是「趕客」行為，「新年未到又加，過分咗」、「咁快就要收服務費，聽日咪仲厲害」、「以前邊有咁早加，而家香港咁做，盞搞到啲人反感唔留港消費」。



有網民於28日（年廿九）於屯門某餐廳吃早餐，驚覺餐廳已開始收取10%「新年服務費」。（「深圳大陸吃喝玩樂交流（By Runhotel）」FB圖片）

該名網民在Facebook群組「深圳大陸吃喝玩樂交流（By Runhotel）」發帖，指於1月28日（年廿九）早上7時許在某連鎖餐廳屯門分店吃早餐，結賬時發現餐廳額外收取了10%「新年服務費」，「今早是年廿九仍未到新年，香港的食肆早餐已收新年服務費」。

收取「新年服務費」後再四捨五入

從樓主上傳的收據顯示，樓主點了個35元的火腿蛋、多士配麥皮套餐，隨餐連同1杯熱鴛鴦。收據下方小計顯示為35元，另收「新年服務費」3.5元，總數應為38.5元，但餐廳四捨五入後收39元。至於某食評網頁資料顯示，該餐廳其他分店有食客於去年上傳的平日收據照片可見，當時似乎並沒有收取額外附加費。

樓主除不滿餐廳未到農曆新年就開始收取「新年服務費」外，又批評食物味道，「而且煎蛋火腿全是凍的，一早煎定」，甚至表示「難怪港人北上覓食」。

樓主不滿餐廳未到農曆新年就開始收取「新年服務費」，又批評食物是凍的，體驗令人不快。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

網民批評太早加收附加費：趕客

帖文引起網民熱議，不少網民覺得餐廳太早開始收取新年服務費，「現在只是年29」、「新年未到又加，過分咗」、「咁快就要收服務費，聽日咪仲厲害」、「收費仲要四捨五入，咁識計數！」、「以前邊有咁早加，而家香港咁做，盞搞到啲人反感唔留港消費」、「佢有冇告示出嚟要新年服務費先？無就報警」。

不過，也有網民認為不少餐廳已提早「收爐」，尚營業的餐廳收取新年附加費亦是常事，「新年加服務費無問題，但都希望可以畀返啲質素同服務畀消費者啦」、「員工仲要返工，加啲畀佢哋都合理」。

（Facebook）