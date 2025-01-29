大年初火燒屋！跨年後遇火劫　一家四口曾被困　呼吸困難送院急救

農曆新年慘遇火災！馬來西有1戶家庭慶祝跨年後準備休息，不料住所突然起火，一家四口一度被困於屋內。當地消防員接報趕至，迅速將年邁夫婦救出，他們的2名兒子則自行逃出，4人皆出現呼吸困難情況，需送往醫院急救，幸性命無礙。當地消防行動組主任透露，涉事住宅大約600平方公呎，損毀佔總面積20%，1輛電單車也受到火勢波及，幸事件中並無人命傷亡。



馬來西亞有住宅於年初一凌晨起火，一家四口一度被困屋內，幸最終全部獲救。（網上圖片）

消防救出老夫婦 2子自行逃出

綜合馬來西亞媒體報道，火警發生於1月29日年初一凌晨2時40分，雪蘭莪州蕉賴黃金1路1間住宅起火，屋內4人被困，4人年齡介乎48至81歲。當地消防局行動組主任慕克里斯表示，接報後立即調派12名消防員到灌救，消防員在火場救出分別81和74歲的華裔夫妻，而分別46及48歲的兒子則自行逃出，4人獲救後都出現呼吸困難症狀，被送往隆市安邦醫院急救。

火場火勢猛烈，消防員救出老夫婦，確定屋內所有人安全後，繼續射水灌救。（網上圖片）

火場火勢猛烈，消防員救出老夫婦，確定屋內所有人安全後，繼續射水灌救。（網上圖片）

火勢波及1輛電單車

行動組主任慕克里斯透露，涉事住宅大約600平方公呎，火場面積約20X50平方公呎，損毀佔住宅總面積20%，同時1輛電單車也受到火勢波及。消防員於凌晨3時05分成功控制火勢，並於凌晨5時20分徹底撲熄大火。

（綜合）