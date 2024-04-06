估下證件相中人「喺框框外面做緊乜」？其中一個竟然喺火災現場

能想像到看似嚴肅的證件照底下，是這麼鬼馬的動作嗎？



説最醜的照片，絕對首選證件照！但這組來自Max Siedentopf（馬克斯．賽登托夫）的證件照， 打破了這個規定。

他邀請了一幫好朋友來拍攝特殊的證件照，誰也想不到照片的框框外面到底有多搞怪（點圖放大瀏覽）：

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看似表面雲淡風輕的大哥，他的前面着火了；憂鬱小哥，竟然在偷偷玩雜耍；鎮定的外表下，是在大喊救命；阿姨其實是個變裝博主；假裝在用麵包當腹肌的大哥……

這些都太有趣了吧，大家想不想也試試拍一組這樣有趣的證件照呢？

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