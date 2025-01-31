新年悲劇｜初一山泥傾瀉1死4人被活埋　搜救13小時證一家五口罹難

馬來西亞大年初一發生山體滑坡（山泥傾瀉）意外，最初有1名少年證實死亡，另有4人失蹤，惟最終沒發生奇蹟，一家五口全部罹難。當地年初一凌晨發生山泥傾瀉事故，2戶相連住宅受影響，1名17歲少年遺體被發現後，同屋另有2名婦女及2名女童仍被活埋，當地執法部門組織104人搜救隊，經過13時小時行動，最終證實4人全部死亡，5名死者年齡由8至7歲。



當地傳媒指，事件影響2戶共12人，其中一戶7人順利逃出，而5名死者是3代同住的一家五口。事件發生後，一直有1名相信是親屬的男子在現場守候等待奇蹟，直至最後1名女子遺體被抬出時，他在現場撫屍痛哭。



馬來西亞年初一凌晨發生山泥傾瀉事故，1名少年死亡、4人失蹤被活埋，最終釀成一家五人死亡。（網上圖片）

率先搜出少年遺體 4人仍被活埋

馬來西亞傳媒報道，砂拉越州美里甘榜勒冷武吉在大年初一（1月29日）凌晨發生山泥傾瀉，有2戶住宅受影響，消防及拯救人員在凌晨近3時接報趕到現場，去到清晨6時許搜出17歲少年的遺體。

馬來西亞年初一凌晨發生山泥傾瀉事故，最初指1名少年當場死亡、4人失蹤被活埋，惟最終證實共5人全部罹難。（網上圖片）

當地傳媒報道，被活埋的4人救出後證實死亡，連同最先發現的少年遺體，一家五口死亡。（網上圖片）

事故後有7人成功逃出，但仍有4人疑被活埋，包括71歲和41歲女子及8歲和12歲女童。由於當地近日發生暴雨，導致多處出現土崩，雨勢亦令救援行動難上加難。當地部門指，山泥傾瀉影響到位於同一塊地的2間毗鄰房子，共12人受影響。

當局組104人搜救隊 惜4名活埋者全數罹難

當地多個執法部們組成104人的搜索隊，並在挖掘機協助下展開搜救，最終4名被活埋的婦女及女童相繼被搜救人員發現，惜全數罹難。搜救人員於當日早上約9時在廢墟下發現1名女子和1名女童的遺體，再於中年12時左右發現1名受困女童的遺體，並在同日傍晚6時半、搜救行動展開13小時後，發現最後1名71歲婦人的遺體。

1名相信是死者親屬的男子一直在事故現場守候，直至最後1名女死者被抬出時，他撫屍痛哭。（網上圖片）

男子撐傘等待奇蹟 終撫屍痛哭

馬媒報道，慘死的5人來自同一家庭，4女1男為祖孫三代，分別是71歲的法蒂瑪達薇、41歲莎紮雷娜、17歲的伊爾夏特、12歲的努拉娜和8歲的努萊莎。事故後1名相信是死者家屬的男子獨自撐傘在事故現場等候，目擊遺體相繼被抬出，直至最後1名老婦遺體被移走，他在現場撫屍痛哭及默念祈禱文，照片令當地網民難過，希望他能堅強活下去。

（綜合）