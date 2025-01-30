玩出禍！向路過車輛丟鞭炮　炸損保險桿及車身　2男被捕下場慘了

農曆新年不少地區的民眾都會放鞭炮，熱熱鬧鬧地迎接新的一年。馬來西亞日前就有2名男子於路上點燃鞭炮，再將鞭炮放到駛經私家車的引擎蓋上，最終炸壞車前的保險桿和車身側面。涉事司機當晚已前往警局報案，警方調查後迅速拘捕了2名分別18歲和21歲男子，並以刑事法典427條《蓄意破壞》，以及1955年《微型罪案法令》作進一步調查，同時延長扣留兩人至1月27日，可謂「玩出個大頭佛」。



馬來西亞有2名男子於路上點燃鞭炮，再丟向路過車輛。（網上影片截圖）

2男點燃鞭炮 置於路過車輛上的引擎蓋

綜合馬來西亞媒體報道，事發於1月24日（上周五）下午約2時許，當地有女司機駛經巴生市某路段時，被2名陌生男子將鞭炮放在其座駕上的引擎蓋，導致保險桿和車身側面受損。從網上流傳的影片可見，當時女司機正跟隨前方私家車行駛，突然對面行車線出現2名男子，他們手持鞭炮，並放在地上試圖點燃，其他車輛亦紛紛躲避。

2男於路上手持鞭炮。（網上影片截圖）

他們將鞭炮放到地上點燃。（網上影片截圖）

私家車保險桿及車身側面被炸損

礙於前方路段有堵塞，女司機只能緩慢行駛，甚至一度停下。2男見狀竟然將鞭炮放到其座駕上的引擎蓋，她瞬間被觸怒，往二人方向不斷喝斥。其中1人之後拿走鞭炮，當下亦即時傳出爆炸聲，然後冒出濃濃白煙，之後再隨手將鞭炮丟在車旁，現場多次傳出鞭炮爆炸聲，女子則一直喝罵，最終鞭炮不斷燃爆，女子車前的保險桿以及車身側面皆被炸損。

其中1人將鞭炮放到駛經私家車的引擎蓋上。（網上影片截圖）

女司機不斷喝罵下，有人拿走鞭炮。（網上影片截圖）

不過當下已傳出爆炸聲，然後冒出濃濃白煙。（網上影片截圖）

有人隨手將鞭炮丟在車旁，最終鞭炮不斷燃爆，私家車車前的保險桿及車身側面皆被炸損。（網上影片截圖）

警方拘捕2人 延長扣留至1月27日

女司機事後前往警署報案。警方調查後，於當晚11時30分逮捕了2名分別18歲和21歲疑犯。雖然兩人沒有犯罪紀錄，但因片中行為涉嫌違法，目前正被延長扣留至1月27日。警方將援引刑事法典427條《蓄意破壞》，以及1955年《微型罪案法令》作進一步調查。

（綜合）