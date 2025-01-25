坐巴士八達通無錢！男生尷尬想唱錢　好心大叔出手拋1句感動全網

不以善小而不為！有男生早前坐巴士，因八達通沒有餘額，身上又沒有散紙，唯有硬着頭皮向其他乘客唱錢，有位好心叔叔給了他5元，「今日畀5蚊你，第日你幫第二個」，而最令男生訝異的是，他看到叔叔手上正拿着1個透明膠袋，全部都是藥物，相信叔叔是長期病患，「我感動到爭啲想喊⋯⋯祝這位叔叔身體健康」。



帖文隨即在網上瘋傳，不少網民也被感動，「香港仲有好多好人」、「請你永遠記住呢位叔叔，同埋實踐叔叔所講嘅說話」、「你都好好用返呢$5幫其他人，順道祝福呢位叔叔身體健康」。



樓主發現八達通沒有餘額，尷尬地向其他乘客唱散紙。（《大叔的愛》劇照）

男生坐巴士八達通無錢 問乘客唱散紙

有男生早前在Threads上發文，宣揚他經歷了的好人好事，他指某天坐巴士時「八達通沒有餘額，支付寶唔識用」，於是尷尬地向其他乘客唱散紙，而車上有位叔叔表示沒有多餘散紙唱錢，直接給了樓主5元做車費，「今日畀5蚊你，第日你幫第二個」。

好心叔叔幫忙付車資

而最令樓主驚訝的是，叔叔手上正拿着1個透明膠袋，內裏全部都是藥物，相信叔叔是長期病患者，「我感動到爭啲想喊⋯⋯祝這位叔叔身體健康」。

好心叔叔幫樓主付車資後更叫他要幫助別人。（資料圖片）

叔叔善行感動網民

帖文感動不少網民，「香港仲有好多好人」、「請你永遠記住呢位叔叔，同埋實踐叔叔所講嘅說話」、「你都好好用返呢$5幫其他人，順道祝福呢位叔叔身體健康」、「其實香港地好多呢啲好心人，唔係求回報，只係想大家將互相幫助嘅美德傳承落去」。也有人提醒樓主，「題外話，搭巴士可以用信用卡付款」。

網民分享好人好事

有人分享遇到類似的好事，「前幾天我八達通不夠錢，有個好心姨姨幫我付了錢，並不願意把電話號碼留給我，我也是很感動」，有網民則有所準備隨時幫人，「我就算平日多數用電子支付，但總有幾個銀仔喺身，就係覺得有時會幫到人」。