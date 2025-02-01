揭男友偷拍5年藏海量私密照及性愛片！還這樣備份　女子分手怒告

親密的男友竟變態恐怖情人！台灣高雄1名女生查看男友手機時，意外發現自己海量私密照片，包括只穿內褲及裸體的相片，連雙方進行性行為的過程也被偷偷拍下影片，男友更備份上傳至雲端，被偷拍時間接近5年。女生大驚下立即提出分手，同時擔心私密照片及性愛影片外流而報警。



案件經審理後，法官裁定被告嚴重侵害個人隱私，判處監禁1年8個月，但可以易科罰金。



受害人意外驚悉自己遭到男友偷拍，當中包括裸照及雙方性愛過程的影片，於是提出分手和報警求助。（示意圖/gettyimages）

受害人意外發現遭偷拍 分手後報警

台媒於今年1月報道，根據判決書，女受害人和男友由2019年至2023年交往，2023年6月，她出於無聊，所以查看男友手機內的照片，發現自己遭到偷拍，包括2018年11月在男友家中熟睡時全身只穿內褲相片、洗澡後全裸照片，以及雙方進行性行為的完整過程影片，最令她無法接受的是男友將照片和影片全部備份上傳至雲端。

受害人立即質問男友，雙方最終分手收場，雖然男友當時承諾會刪除所有畫面，但受害人仍然害怕照片或影片外流，於是報警求助。

法官判處被告入獄1年8個月，但可以易科罰金。（示意圖/gettyimages）

10項罪名成立 被告囚1年8個月

案件在高雄地院審理，法官認為被告無視他人隱私權，僅為滿足個人私慾，用手機竊錄受害人身體隱私部位，以及拍攝錄性影像，嚴重侵害受害人隱私，令她感到難堪、羞憤超害怕，加上雙方未能達成和解，判處竊錄他人非公開活動及身體隱私部位、無故攝錄他人性影像共10項罪名成立，入獄1年8個月，但可以易科罰金，全案仍可上訴。

（綜合）