撲倒單車女問：要幫忙嗎？　陌生男性騷擾罪脫兼獲諒解　原因曝光

精神病患者突然病發，其他人都會體諒。台北市1名在健身房工作的男子，上班時突然衝出店外，當街撲倒1位踏單車的陌生女子，不但多次詢問女方「你怎麼了？有需要幫忙嗎？」，而且自行提起女方的單車騎走，女受害人報警求助。



涉案男子事後被控性騷擾等罪名，但法官獲悉被告當時精神病急性發作，處於無法辨識和控制自身行為狀態。女方得知被告身不由己，同意不再追究，加上被告持續積極求醫，法官判處無罪釋放。



魏姓涉案男子突然當街撲倒1位踏單車的陌生女子，不但多次詢問女方「你怎麼了？有需要幫忙嗎？」。（示意圖/gettyimages）

被告撲倒單車女 即問：要幫忙嗎？

台媒於1月報道，判決書指出，案發2023年10月14日中午12時許，魏姓男被告本身在健身房上班，其間突然衝到店外的新生南路一段巷口，當時有1名女子踏單車迎面而來。魏男用手臂勒住女方肩頸位置，繼而將她拉下單車，女方立即推開魏男，當場質問「幹什麼？」。

魏男置若罔聞，相反頻頻詢問女方：「你怎麼了？有需要幫忙嗎？」即使旁人見狀靠近想提供幫忙，魏男卻叫旁人不用理會，而且自行提起女方單車，繼而騎走。女方報警求助，警員事後拘捕魏男。

女受害人報警求助，警員拘捕魏男。（示意圖/gettyimages）

同事作供 證明被告狀況有異

魏男被控強制猥褻和性騷擾等等罪名，但他沒有認罪，聲稱案發當日上班期間，自覺精神狀況奇怪，聽覺突然變得靈敏，聽到許多細微聲音，眼前看到的顏色也變得奇怪，當他身處事發巷口，覺得馬路聲音很大，「好像有車子快要撞到原告」，所以才趕快將她拉下車。

魏男同事作供時表示，案發前發現魏男放空，站在原地注視很久，沒有回應其他人，反而只是盯人，眼神和身體隨之移動。魏男中午衝出去後，當日下午1時許才回到公司，不但滿頭大汗，而且臉色很差，一眾同事都覺得魏男情況並不正常，魏男當時都說不出自己發生何事，一直喃喃自語，但沒有發出聲音。

魏男之後離開，當日大約傍晚6時傳送訊息，詢問「我（魏男）剛剛跑出去有很久嗎？」、「我剛剛斷片衝出去攻擊別人，不知道是幻想還是真的」、「我先把自己關在家裡，怕又跑出去」。

法官相信被告當時病發，所以判處無罪，加上被告事發後向家人求助，魏母立即陪同兒子求醫，可見有健全的家庭系統提供支援，魏男持續覆診和服藥控制病情，法官認為不必施以額外監護處份。（示意圖/gettyimages）

法官裁定無罪

法官翻閱證據，魏男高中時期就有精神病紀錄，加上事發前多日間歇出現視幻覺等情況，魏男事發當晚接近7時前往醫院求醫，證實急性意識改變，同月20日抽搐倒臥住所梯間，鄰居見狀報警送院，診斷出罹患非特定的精神障礙症，住院直到同月24日。醫生相信魏男案發時因「顳葉癲癇」急性發作，完全不知道或無法理會自己思維、心理狀態和周遭情境。

受害人得知魏男並非故意，反而因病身不由己，因而同意撤告，法官將魏男被控涉嫌碰觸女方腰腹的性騷擾罪名，判處公訴不受理，至於強制猥褻罪則判處無罪。法官更指，魏男事發後主動向家人求助，魏母立即陪同兒子求醫，可見有健全的家庭系統提供支援，加上魏男持續覆診和服藥，以控制病情，不必施以額外監護處份，案件仍可上訴。

（綜合）