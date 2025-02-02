移英港女無糕過年！光顧港人店舖揭無寄貨　網民安慰︰肯退錢算好

近年許多港人移民到外國，每逢大時大節都希望吃到應節食品解「思鄉情」。有移民到英國的港女於年廿六（25日）在網上發文大呻，指日前光顧港人店舖訂購年糕和蘿蔔糕，但一直沒有收到貨，經多次查詢，店方表示「寄出咗」或需時了解，甚至承諾會製好食品寄貨，但到最後卻稱「同事搞錯，冇寄（到）」，結果獲安排退款。



港女批評店方「一次又一次講大話，真係好差」、「講大話拖成個星期，其他地方都截晒單買唔到」，許多網民留言指「肯退錢算執身彩」、「我有朋友都收唔到呀」、「香港人呃香港人」。



該店在社交平台帳戶以標榜「懷舊香港小食」和「全人手做」作招徠，當中年糕和蘿蔔糕9英鎊（約89港幣）一底。（相關店舖圖片）

標榜「懷舊香港小食」和「全人手做」

據了解，該店在社交平台帳戶以標榜「懷舊香港小食」和「全人手做」作招徠，年糕和蘿蔔糕9英鎊（約89港幣）一底。

樓主在facebook群組「英國香港人生活交流區」上載與店方的WhatsApp對話，提及過往訂貨，翌日即收到，但今次遲遲收不到食品。

樓主上載和店方的WhatsApp對話，提及過往訂貨，翌日收到，但今次遲遲收不到食品。（facebook群組「英國香港人生活交流區」圖片）

一直收不到貨 斥店方多次推搪

樓主用文字表示，農曆新年前向當地1間由港人經營的店舖訂購年糕和蘿蔔糕，打算送給親友，1月14日即日付款，當時店方稱1月20日寄貨，到了1月19日，店方甚至透過WhatsApp通知寄貨，估計樓主1月21日就會收到。詎料到了1月22日仍然未收到食品，樓主便透過WhatsApp和電話詢問，但店方聲稱「寄出咗」、「星期四（23日）先覆到」。

樓主到1月23日再問，店方稱郵遞公司沒有回覆，但承諾「會整過畀我（樓主），星期五（24日）寄畀我」，惟直至年廿六（25日）都收不到貨。樓主再三詢問，才獲店方告知「同事搞錯，冇寄畀我，下星期一（27日）再寄畀我」，最後都是收不到貨，只能安排退款。

樓主慨嘆店方「一次又一次講大話，真係好差」、「講大話拖成個星期，其他地方都截晒單買唔到」。（示意圖/gettyimages）

網民︰根本做唔掂咁多單

樓主慨嘆「漏單唔緊要，忙中有錯我體諒，但一次又一次講大話，真係好差」、「講大話拖成個星期，其他地方都截晒單買唔到（糕）」。

大量網民留言指「上年中秋買月餅，死追佢地，中秋當日先送到！超離譜，對唔住、唔好意思都無聲」、「上年幫襯過，送錯貨，隔咗幾日再送再錯，仲要啲糕擺門口淋雨」、「我諗佢根本做唔掂咁多單，都亂晒坑」。

（facebook群組「英國香港人生活交流區」）