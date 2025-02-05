移民後返港必買清單？電子產品、U記、必理痛　1類東西上榜率最高

香港地常見的許多商品，在外國則不容易購買到，或者即使有售，價格也可能高出數倍。最近有已經移民外國的網民在討論區發文表示即將返港，欲事先準備需要在香港購買的東西，問道「移咗民嘅你返一轉香港通常會買啲咩拎返屋企？」，帖文引來大批網民留言，不少人無私分享「必買清單」，其中海味乾貨上榜率最高。許多網民指外地雖然有華人超市，但海味的品質一般，因此每次回港都會買一些貴價的海味。

樓主在討論區稱自己即將返港，故向其他問道「移咗民嘅你返一轉香港通常會買啲咩拎返屋企？」。（資料圖片）

求教移民後返港必買清單

樓主在連登討論區以「移咗民嘅你返一轉香港通常會買啲咩拎返屋企」為題發文，表示自己今年2月或3月將回港一趟，由於旅程也包括日本，故正準備在香港的購物清單，「想睇下要預幾多篋位嚟帶香港買嘅嘢」。樓主又指，認為電子產品等東西，其實在香港的售價比美國還要高，而且自己也不太需要，「大家係咪多數都係買食得嘅嘢多？ 」，希望求教其他網民。

在移民後返港的購物清單當中，海味是上榜率最高的物品。（資料圖片）

海味上榜率最高

網民紛紛留言分享每次回港的「必買清單」，其中瑤柱等海味為最多人提及，「我買瑤柱自己整XO 醬，蝦米美國啲超市同海味舖冇咁靚，冬菇、花菇我都唔帶了，喺美國買唔貴，花膠？桂圓？」、「U記（Uniqlo）、mon貼、海味乾貨」、「我會帶海味、茶葉、日本電子產品」。

網民紛紛留言分享每次回港的「必買清單」，其中海味為最多人提及，而Uniqlo衣物也有上榜。（Uniqlo 官網）

另有網民則力推電子產品、汽車用品、指定保暖衣物、模型公仔、成藥等，「衫（Ultra heat tech）、電腦或電子配件、12蚊店家用品」。港人常用的藥品亦是掃貨目標，「清熱酷同日本眼藥水」、「特強必理痛，真係呢隻牌子全球最好」。有人則建議買熱浪薯片，但即被唱反調，「大把華人超市， 乜都買到啦， 嚟香港一定買電子科技產品」、「揸車會買一堆汽車用品，特別係日本嘅，呢度（外國）買嘅感覺上全部都係畀緊智商稅」、「Figure公仔，加拿大至少貴一倍」。

網民統整5大類別

其中1名網民在留言時就不忘整合清單，指回港購物有5大類別：

1. 貴少少／靚少少嘅海味乾貨（瑤柱+冬菇一定會帶，其他煲湯/糖水會用到嘅材料就按需要執貨）

2. 香港唔使稅但外國要稅嘅連鎖店item（U記、Muji同埋外國未有嘅GU）

3. 行一轉Daiso同埋深水埗電子特賣城啱用嘅就買

4. 玩具／動漫items（外國買好X貴）

5. 香港本地品牌零食，例如順香園馬仔，如果個篋仲未爆的話（唔係expect可以食好耐，純粹過口癮，通常返返去唔使1-2個月就會食晒）」