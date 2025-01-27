叫Keeta花$70得1套餐具！顧客公審餐廳+外賣員　遭網民圍攻後刪帖

人類總要重複同樣的錯誤！繼早前有網民使用外賣平台Keeta叫外賣時按錯掣，導致花60元買了1對外賣木製筷子等餐具後，再有顧客「中伏」，稱向元朗1間餐廳點了鰻魚飯和凍奶茶後，以70元結賬，並且等了個多小時，結果只收到外賣員送上價值每套1元的餐具。樓主即時向餐廳及外賣平台反映，但均未獲理會，故怒極在網上發帖公審餐廳及外賣員，聲稱「以後唔會再幫襯佢哋，蝕咗70元，睇穿晒啲人！」。



帖文隨即在網上瘋傳，惟網民均認為是樓主責任，「好明顯你冇按到個餐」、「餐廳都係照order做嘢」、「自己揀，無得怪平外賣員同餐廳，只能怪自己」。面對網民圍攻，樓主其後刪除帖文，但已被截圖轉載，且再發文斥網民幸災樂禍，稱自己付了款卻沒有飯吃，「咁唔順氣打死我呀！」，並強調不會再光顧該餐廳，「搶錢呀！」。



樓主上載單據，顯示以70元埋單，但只點選了價值1元的一套餐具。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

苦等逾1小時 外賣員只送來一套餐具

以70元購入1套外賣餐具的顧客，在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文及附上外賣平台Keeta發出單據，慘呻於1月25日透過平台向元朗1間餐廳點叫鰻魚飯和凍奶茶，「但過了一個鐘頭有多，只收到快遞員（外賣員）1元餐具一套」，卻不見任何食物，樓主詢問外賣員時，對方僅稱只負責送1套餐具，沒有餐可送。

樓主隨即致電餐廳查詢，「職員話唔關佢事」；而外賣平台亦稱不知道，又指無人再跟進和答覆，令樓主不禁問：「難道一套環保餐具要70元？」又指自己既肚餓又沒飯吃，「完全無人理過個顧客感受」，繼而怒極公審餐廳和外賣員，認為如果有腦都不會收取70元後只送餐具給客人，故表明「以後唔會再幫襯佢哋，蝕咗70元，睇穿晒啲人！」，更指心裏感到十分憤怒。

從樓主上載的單據可見，顧客選擇了1份餐具，價值1元，所以點餐總價亦是1元，加上運費24元，平台服務費2元，減去16元運費優惠，另加最低消費差額59元，顧客實付70元，而最終只換來一套餐具。

網民：唔可以怪外賣平台或者間餐廳

帖文一出即惹來網民熱烈迴響，但樓主圍爐不成反被網民嘲笑，又引述早前亦有港男遇到同類事件，原因是透過Keeta叫外賣時按錯掣，結果以60元買了1對外賣木製筷子等餐具。網民認為今次亦是樓主按錯掣，「唔可以怪外賣平台或者間餐廳」、「睇唔到張單有打任何鰻魚飯，不如你post電話落單嗰個confirmation電子單睇下，齋呢張單係你錯」、「閣下只按餐具1元，之後按食品、餐飲沒有放落購物籃，又可能因為太餓，沒有睇單便送出」。

早前有港男使用網上外賣平台Keeta時按錯掣，結果以60元買了1對外賣木製筷子等餐具。（Threads影片截圖）

面對網民的冷潮熱諷，帖文其後被刪除，樓主再發文表達不滿，「睇到就眼火爆呀！仲要成群組喺度幸災樂禍，叫你賠70元咩？使乜喺度博命罵呀？」，認為自己給了錢而沒飯吃，而非網民沒飯吃，「唔順氣打死我呀！」，又再次重申不會再光顧該餐廳，直斥是「搶錢呀！」。

樓主刪帖後再發帖，怒斥網民幸災樂禍，再次重申不會再光顧該餐廳，直斥是「搶錢呀！」。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

有意見指平台應設法避免同類事件

網民都認為樓主自己按錯而送出訂單，故需自己負責。不過，亦有人留意到樓主的單據寫明是「新顧客」，故不排除是不熟悉該外賣程式而出錯，又認為外賣平台有責任避免同類事件，「已經唔係第一次，之前仲有幾十蚊買盒豉油，而家AI咁先進，應該可以避免」，有網民更指其他外賣平台都不會只賣餐具。

（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

相關報道！叫Keeta做錯1事！港男慘$60買1對木筷子 外賣員、店員現身爆內情

過去曾有港男網上外賣平台Keeta時按錯掣，結果以60元買了1對外賣木製筷子等餐具，事後大呻：「我到底瞓X醒未？」又疑惑「諗起送外賣嗰個就咁抽住個膠袋，好想知佢諗緊啲咩」。



帖文廣泛流傳後，竟然「釣出」涉事外賣員和餃子店職員現身回應，其中外賣員打趣表示，「作為噚晚（2024年12月21日）幫您送筷子同羹嘅外賣員，好多謝您願意用$60買一對餐具，令我輕鬆賺$32運費」。外賣員續說，當晚去到餐廳，店員曾致電樓主確認但「電話唔通」，唯有依訂單運送餐具，「收到餐嗰一刻都唔敢相信有人用$60蚊買套餐具，再一次多謝您用$60買一套餐具促進香港經濟發展，同埋令我輕鬆賺$32運費」。



賬單看到，這套木製餐具套裝原本售1元，但加上59元的「最低消費（60元）差價」、2元平台費、13元運費，再扣減15元優惠券，總數是整整60元。（Threads）

賬單看到，這套木製餐具套裝原本售1元，但加上59元的「最低消費（60元）差價」、2元平台費、13元運費，再扣減15元優惠券，總數是整整60元。（Threads）

影片見到，一大個外賣膠袋內，只有1對「空虛」的木筷子及1隻紙匙羹。（Threads影片截圖）

涉事外賣員現身講述運送木筷子餐具心情。（Threads）

餃子店職員稱曾致電確認訂單但無人接聽

餃子店職員亦說，當日有致電樓主想確認訂單，「本人已有打電話，但係飛去留言我都愛莫能助」；由於無法聯絡顧客，當時亦不確定客人是否真的單純想要1份餐具，遂按訂單派送，「我同車手都唔肯定個客係唔係純粹真係要一份餐具，加上電話打唔通，諗諗下都係照出咗先，到時退款就照退」。

餃子店職員表示，當日有致電樓主想確認訂單但不果，於是依訂單派送。（Threads）

三方相認笑爆網民

面對意料之外的三方「相認」，網民笑言「畀60蚊買對筷子嘅原po：幾好笑，店員：幾好笑，送依張單嘅外賣員大佬：幾好笑」、「估唔到同一個post車手店員同埋當事人全部喺晒度」。樓主則回應，「留言搵返店員講有打過畀我（感謝！）沖緊涼冇聽到，車手大哥接單都有笑咗，所有人都冇嘢，純粹畀大家笑下，放鬆啲香港人」。