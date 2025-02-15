荃灣圖書館自修室阿伯1人霸3個位！擺陣極嘈吵擾人　網民：搵職員

圖書館的自修室座位一般都是先到先得，但每個人只能佔用1個位置。惟網上最近瘋傳2張照片，指1名阿伯於年初五（2月2日）前往荃灣圖書館自修室，竟1人霸佔3個座位，阿伯坐在中間位置，卻在左邊座位使用電腦，右邊擺放其隨身物品，港男當時直擊過程，形容對方「乒鈴嘭唥」擺陣，「總之成個自修室幾乎都係佢整出來嘅聲，搞到附近啲人都望嗮過來」，本身有睡意，都立即甦醒過來。



許多網民留言指「即場搵職員先有用」、「可以通知管理員」、「圖書館管理員應該警告佢」。



阿伯坐在中間座位，開啟1部電腦，在左邊位置極專心地使用另1部電腦，右邊擺放其個人物品包括水樽。（Threads圖片）

阿伯自修室內「乒鈴嘭唥」影響他人

樓主在Threads上載照片，可見1排有4個座位，最右邊座位已有1名女生，本應剩下3個空位。樓主用文字解釋，現場是荃灣圖書館自修室，不少人在此努力溫書，但圖中戴眼鏡阿伯「1個人霸3個位，畀啲人冇得坐」， 而且「乒鈴嘭唥，擺袋、拎凳、開電腦、插電掣」，他坐在中間座位開啟1部電腦，並在左邊位置極專心地使用另1部電腦，右邊擺放其個人物品包括水樽，即3個位置都放有屬於阿伯的個人物品。

樓主形容阿伯「乒鈴嘭唥，擺袋、拎凳、開電腦、插電掣」，令到自修室充斥其製造的噪音。（Threads圖片）

樓主直言被吵醒 網民呼籲向職員求助

樓主形容自修室本身一片寧靜，當時卻充斥阿伯製造的噪音，而他在網上發文時更嚇一跳，「打緊呢段嘢嘅時候突然間仲呻吟咗下，本身都有啲眼訓，俾佢搞到醒嗮，真心要多謝」。

大量網民留言指「不意外」、「有冇向職員求助？如果唔理，就要投訴埋」、「好心有返公德心，自修室應該要靜啲」。

（Threads）