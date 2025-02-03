大S遊日染流感猝逝！網民悼念：好希望係假新聞　附2方法預防流感

網上突瘋傳「台灣有位大明星過世」的消息，有指是大S徐熙媛，加上其家人及親友一直未有回應，其前夫汪小菲更將社交媒體頭像轉黑，令傳言甚囂塵上，到今日（2月3日），由小S經理人回覆證實死訊，震驚全網。而死因是大S在日本旅遊期間，患上流感併發肺炎，終年48歲。



網民得悉大S死訊是事實後，紛紛表示婉惜，「好Shock（震驚）」、CXS，我諗冇人諗過大S會咁黯然離場」、「好希望係假新聞，真係好突然」、「而家有老公愛，點知最後會咁」，亦有網民翻查大S過往的病歷，曾因感冒癲癇復發暈倒，認為「佢本身身體都差，中流感應該都比普通人嚴重」。,而據衛生署衛生防護中心網頁資料，接種流感疫苗及保持個人衛生，可有效預防染病。



大S遊日染流感併發肺炎離世，一眾粉絲大表痛心。（IG@大S 徐熙媛）

2月2日網上突傳出「台灣有位大明星過世」,直指是大S。（Facebook圖片）

網上突驚傳大S死訊

大S死訊震驚中港台的粉絲及網民。今年2月2日有網站突然傳出「台灣有位大明星過世，稍後會有官方公佈，48歲，日本流感急病」、「流星花園年代」、「女，已婚」，訊息隨即在網上瘋傳，直指是大S。而小S及S媽一直未有回應，連好友們也沒有回應，更發現小S的IG突關閉留言功能，而經紀人胖姐驚訝表示：「我是完全沒有聽說，不然真的會嚇死」，不過前夫汪小菲改全黑頭像，令傳言甚囂塵上。

前夫汪小菲改全黑頭像。（網上圖片）

除夕夜一家人開心團聚。（facebook@小S 徐熙娣）

小S經紀人證實死訊

至2月3日由小S經紀人發文證實死訊，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。

大S遊日感染流感併發肺炎離世

據報，大S是在日本旅遊期間，感染流感併發肺炎而離世，大Ｓ的死訊讓網民紛紛表示婉惜，「RIP」、「CXS，我諗冇人諗過大S會咁黯然離場」、「好Shock（震驚）」、「好希望係假新聞，真係好突然」、「而家有老公愛，點知最後會咁」、「陰公，對仔女仲咁細」。

大S上月25日才與老公具俊曄出席恩師王偉忠長女王羚的歸寧宴，當時狀況相當好。（facebook@蔣雅淇）

網民揭大S病歷：中流感應該都比普通人嚴重

有網民翻開大S過往的病歷，曾她曾因感冒癲癇復發突然昏倒，也曾因感冒暈倒送院急診。2016年她產子時又曾因癲癇發作缺氧昏迷，一度失去心跳和呼吸，最後昏迷了10天之後才醒來，認為她「佢本身身體都差，中流感應該都比普通人嚴重」。

有人指流感不容忽視，「香港都死咗80+，只不過今次死咗個出名少少」、有人建議「中咗流感應該要強制食兩日特效藥，淨係咳同流鼻水去睇醫生，醫生好多都以為你扮病」。

大S徐熙媛2001年因演出《流星花園》與藍正龍相識相戀（《求婚事務所》劇照）

流感併發症嚴重可致死

根據衛生署衛生防護中心網頁資料，健康的人患上季節性流感後，通常會於數天至兩周內自行痊癒。病徵可包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉及關節痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。

然而，高風險人士患上季節性流感，有機會出現嚴重情況，例如長者、五歲以下兒童、孕 婦及有長期健康問題的人士。流感相關併發包括肺炎、敗血症、腦炎、心肌炎甚至死亡。

症狀較輕微的人士應要有充足休息和多喝水。若出現流感病徵，不應上班或上學。

抗生素是治療細菌感染而非病毒感染的藥物，服用抗生素不能治癒流感或加快痊癒。

抗病毒劑能減輕病情和縮短患病時間，但必須經由醫生處方才可服用。

預防流感方法



1. 季節性流感疫苗接種

疫苗能安全和有效地預防季節性流感和其併發症。

流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。基於季節性流感疫苗安全有效，除有已知禁忌症的人士外，所有年滿6個月或以上人士均應接種流感疫苗以保障個人健康。

一般建議在每年秋天時分接種流感疫苗，接種疫苗後約兩星期，體內便會產生足夠抗體對抗流感。

2. 保持良好的個人衞生

建議以下情況佩戴口罩：

任何有發燒或呼吸道感染症狀的人士；

任何到訪或工作於高風險場所如安老院舍 / 殘疾人士院舍、醫療設施臨床區域的人士；以及高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）前往人多場所例如乘搭公共交通等。