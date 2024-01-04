兒科醫生警告「4症狀中1樣」　恐非普通感冒或流感　嚴重需送ICU

踏入流感高峰，再加上跨年前後諸多活動，呼吸道感染患者人數恐怕上升，而兒童抵抗力較弱，更要特別注意染病及病情變化的可能。近日台灣1名兒童急診科醫生在社交平台提醒家長，要留意患上普通感冒或流感的孩童有否出現「4症狀」：沒有發燒時呼吸急促困難；有咳嗽，但發燒或持續高燒超過5天沒改善；確診流感後服用抗流感藥物超過72小時（超過6劑），但發燒沒改善；反覆高燒期間，服退燒藥降溫後，食慾及活力均沒有明顯改善。只要出現上述4症狀任一項，家長就應帶孩童求醫，評估是否出現肺炎或其他併發症。



台灣有兒童急診科醫生在社交平台列出「4症狀」提醒家長留意，如果患上普通感冒或流感的孩童出現4症狀中任何一個，就要小心出現併發症的可能。（示意圖／Getty Images）

日前，台灣中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任醫生謝宗學在Facebook專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」發帖，憶述上月中寒流引起氣溫驟降的某天，曾遇到過罕見的「兒科病房清空」，亦即小兒急診室只剩下醫生及護士，沒有兒科新症也沒有需留院病人。這是他在16 年兒科急診生涯的第二次，不過「清空」情況一般不會維持超過1小時，通常這種極端狀態後就「開始迎來龐大的病人潮和重症病人」。

謝宗學醫生解釋，氣溫驟降初時，兒童急診病患人數通常會下降，但當低溫持續約一周後，「喜愛乾冷環境的」病毒開始活躍，就會導致兒童生病人數急速上升，特別是有呼吸道症狀的患者。當中有部份患上感冒的孩童更可能出現併發症，例如併發肺炎，甚者可能嚴重到需要住深切治療部。

謝宗學分享照片顯示「兒科病房清空」的瞬間，亦即小兒急診室只剩下醫生及護士，沒有兒科新症也沒有需留院病人。（「Dr. E 小兒急診室日誌」FB圖片）

謝醫生提醒家長留意孩童狀態，並提出暗示併發肺炎的「4症狀」：沒有發燒時呼吸急促、費力、或困難；有咳嗽症狀，但發燒超過5天沒改善，甚至仍持續高燒；診斷為流感，服用抗流感病毒藥物克流感超過72小時（即超過6劑），但發燒沒有任何改善；病童反覆高燒期間，就算使用退燒藥降溫後，食慾及活力均沒有明顯改善。

謝醫生建議，診斷為普通感冒或流感的孩童只要出現上述4個症狀的任意一個，家長就應該帶孩子去就醫，評估是否出現肺炎或其他併發症。他提醒家長在歡度佳節之時，勿忘多注意孩子個人衛生防護措施，因為不是只有學齡前幼童才可能肺炎，就算是小學以上的學童亦可能出現嚴重肺炎，「不要覺得孩子長大了就有所輕忽」。

至於本港衞生署早前曾發出公報，提醒市民時刻保持個人、手部和環境衞生，以預防呼吸道傳染病。如果市民出現呼吸道感染病徵，應盡早求診，就算症狀輕微，也要佩戴外科口罩，不應上班或上學，及避免前往人多擠逼的地方；至於佩戴口罩前及脫下口罩後也要保持手部衞生。

（FB專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」）