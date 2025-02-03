大S徐熙媛流感併發肺炎亡│去年本港流感季節790人喪命　4類人高危

台灣藝人大S（徐熙媛）猝逝，終年48歲。其家屬今日（2月3日）證實，大S因在日本旅行期間患上流感併發肺炎逝世。據本港衞生署資料，流感是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，一般人患上流感後，通常會自行痊癒；然而有4類高風險人士若患上流感，則有機會出現肺炎等嚴重併發症甚至死亡。

每年流感季節，本港均會錄得多宗流感相關死亡個案。去年流感季節期間，本港錄得1,079宗成人經化驗確診流感的嚴重個案，當中死亡個案達790宗。本港早前已進入今年流感季節，流感入院率、嚴重個案數字均見飆升，並已錄88宗經化驗確診流感死亡個案（流感季節首3周）。至於哪個年齡層入院比率最高、嚴重個案最多，且看詳細監測數據。



大S遊日染流感併發肺炎離世，一眾粉絲大表痛心。（IG圖片）

衞生署衞生防護中心早前於1月9日宣布，參考截至1月4日的監測數據，本港已進入今年的流感季節，提醒市民應提高警覺，加強個人保護措施，包括接種疫苗，以應對流感，保障自己和家人健康。

監測數據顯示，自進入流感季節後，各年齡層的流感入院比率均見上升，當中「一老一幼」入院率更是飆升。在截至1月25日的一周，65歲或以上長者在公立醫院主要診斷為流感的入院比例升至每1萬人口1.796宗，0-5歲兒童相關入院率升至每1萬人口1.717宗。

嚴重個案方面，今年流感季節首3周（1月5日至1月25日）錄得148宗經化驗確診流感的嚴重個案，當中65歲或以上個案佔92宗或62%，50-64歲佔34宗或23%，18-49歲佔18宗或12%，17歲或以下個案佔4宗或2%。此外，今年流感季節首3周已錄88宗經化驗確診流感死亡個案，當中均為成人個案。

上述數據僅記錄今輪流感季節最初3星期的情況，而根據以往統計，一次流感季節可長達約28周，期間可造成逾千宗相關嚴重個案及近800宗死亡個案，影響不容忽視。例如在上一次流感季節期間（橫跨2023至2024年，歷時約7個月），本港錄得1,079宗成人經化驗確診流感的嚴重個案，當中經化驗確診流感的死亡個案多達790宗。

4類人士高風險：長者、5歲以下兒童、孕婦及長期健康問題人士

據本港衞生署資料，流感是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，一般人患上流感後，通常會於數天至兩周內自行痊癒；然而高風險人士如長者、5歲以下兒童、孕婦及有長期健康問題的人士，若患上流感，有機會出現肺炎、敗血症、腦炎、心肌炎等併發症，甚至死亡。

衞生署衞生防護中心提醒，仍未接種流感疫苗的市民，尤其是長者及兒童等有較高風險患上流感及其併發症的人士，應立即接種流感疫苗，以減低重症和死亡的風險。此外，高危人士到公眾地方時，應佩戴外科口罩。市民乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時，亦應考慮佩戴外科口罩。任何人士出現呼吸道感染病徵，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩及盡早向醫生求診，並考慮應否上班或上學。