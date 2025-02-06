天拿水味勁臭！女生機艙內搽指甲油空姐懶理　網民︰可帶上機？

飛艙是密閉空間，乘客的行為舉動切忌影響其他人！有港女在網上發文慘呻，由日本東京飛返香港途中，旁邊的女乘客在機上公然搽指甲油，形容「天拿水味勁臭」，而數名空姐見狀微笑，完全沒有阻止對方的行為，令她大感氣憤。



許多網民留言直斥「公德心不是人人有」、「密封嘅空間喎」、「唔驚有氣流，油錯界咩？」。不少網民則錯重點，稱指甲油屬易燃品，質疑能否帶上飛機，有人則表示乘客可以攜帶指甲油上機，但份量不能超出上限，而樓主亦指「我都係事後上網查先知原來可以帶上機，但唔可以搽」。



女乘客正在搽玫瑰粉紅色指甲油，空姐見狀沒有阻止。（Threads圖片）

樓主︰天拿水味勁臭

樓主在Threads表示，日前乘搭飛機由東京飛返香港，航班上有1名陌生女子坐在旁邊座位，對方「搽指甲油，天拿水味勁臭」，而數名空姐目睹這一幕都沒有阻止，反而微笑應對，令到樓主非常不滿，故拍照公審對方。照片可見，該名女乘客正專注地搽玫瑰粉紅色指甲油。

網民建議︰作狀嘔落佢度

大量網民留言直斥在飛機上搽指甲很缺德，「在如此狹小的空間內，這種氣味可能會刺激坐在周圍的人」，又向樓主獻計指「我會係咁向住佢扮咳加想嘔，叫佢唔好搽」、「作狀嘔落佢度」、「喺密閉空間做呢件事逼人聞天拿水唔啱」、「叫佢即刻喺半空落機」。

（Threads）