封千四蚊都嫌少？姪仔冇禮貌當場拆利市　叔叔一招回敬嚇到他大喊

撰文：聯合新聞網
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過年期間大家會團聚，發紅包給予喜氣。

最近有一名叔叔包給姪子6000元（台幣，下同，6000元台幣約港幣1400元），結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來，直接抽出5400元（約港幣1300元），姪子馬上後悔大哭。不少網友看完表示「當場抽出來還嫌真的有夠不行欸」、「超棒的結局」。

即睇事發經過：

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網友在社群平台「threads」發文表示，中午家裏發紅包，叔叔包了6000元給姪子，結果姪子當場拆開來說了一句「怎麼6000而已？」，叔叔聽完後臉上的笑容逐漸消失，淡定地伸手把紅包拿回來，從裡面抽走5400元，然後把剩下的600元塞回姪子手裏，「喔，那你拿這個就好」，姪子聽完當場後悔大哭。

接着姪子邊哭邊拉着叔叔的衣角道歉「叔叔！我錯了！6000很多了！真的很多了！」，叔叔低頭看了一眼，回應「可是你剛剛不是嫌少嗎？怎麼現在又覺得很多了？」一旁事主直呼「他真的完美詮釋甚麼叫從小教育」。

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文章一出，不少網友也表示：

．「現場拆絕對是大忌，超沒禮貌」
．「當場抽出來還嫌真的是有夠不行欸⋯紅包是個不管多少都心存感恩收下就好的東西」
．「其實6000已經很多了 」
．「我覺得超沒禮貌，叔叔沒有義務一定要給你很多壓歲錢，過年包紅包只是走個心意跟習俗」

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很多網友也認為叔叔教育的好：

．「叔叔做得好，而且他溫和教育侄子的態度好極 」
．「從小讓他知道甚麼不該說，沒禮貌就該好好教訓」
．「這個叔叔作風我喜歡」
．「成功的機會教育」
．「叔叔贏了面子跟裡子」
．「怎麼會教出這種沒禮貌的小孩，叔叔重新教育讚」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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