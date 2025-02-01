新年收「吉利市」！打工仔慘呻：仲要係老細畀　網民教應該咁做

利利是是變大吉利是！有打工仔發文慘呻新年初次收到「吉利市」，「仲係老細畀嘅」，因多年來從未試過這情況，因此感到不忿，並展示空空如也的利市封。原來不少網民同樣收過吉利市，但強調多數是「派者無心」，建議收到吉利是「要（跟對方）講番，吉封唔利事」、「我有朋友早幾年收過一封吉，黑足幾年」，又提到許多時新年仍要上班的人較常出現「大頭蝦」情況，多數一場誤會，如果跟對方說明情況，說不定有驚喜「有朋友直接同返派果個講，即比番2封」。



部份網民則分享「更慘」經歷，指老闆新年只派金莎朱古力，索性不派開工利市，「有年我收到兩封吉，嗰年由年頭黑到年尾，病到入醫院」、「以前返工收過客俾（利市），入面得張紙，寫住耶穌愛你」。



打工仔新年上班一般都會收到老闆和上司的「開工利市」，一般金額較高。（示意圖／資料圖片）

新年收老闆「吉利市」

樓主在facebook群組「相聚一刻70/80/90後。香港人每天開心吹水區」發帖，表示「真係收到封吉利市，仲係老細畀嘅」，稱收利市多年從未試過，「而家O嘴兼笠水」。照片所見，利市封內的確空空如也。

樓主首次收到「吉利市」，「仲係老細畀嘅」。（fb群組「相聚一刻70/80/90後。香港人每天開心吹水區」圖片）

不少網民指「大吉利是」，「要講番，吉封唔利是」、「我有朋友早幾年收過一封吉，黑足幾年」、「下次真係要玩即場拆利是先搞得掂」、「我以前都收過封吉嘅利是，不過係上司，所以唔好意思問佢攞返」、「我早3年都收到封，又冇乜特別」、「一樣收到，可能佢想詛咒我。廣東話空=凶，我問過大師放啲鹽入去燒可以化解」。

網民認為誤會一場：新年返工嘅人經常發生

但許多人覺得只是誤會，尤其是新年仍要上班的人更多出現「大頭蝦」情況，建議應向老闆反映，「多數無心……新年返工嘅人經常發生，有朋友直接同返派嗰個講，即畀番2封，一場誤會」、「佢可能以為入左$$」、「入漏咗？」。

網民分享經歷，抱怨老闆無派利市，改為派金莎朱古力。（示意圖／資料圖片）

網民收客人利市：得張紙寫住耶穌愛你

網民又分享「更慘」經歷，「以前返工收過客俾（利市），入面得張紙，寫住耶穌愛你」、「N年前，我試過某部門主管，唔知咩理由（好似係基督徒，定係唔同意派利市這習俗）, 每封利市裏面，只放一張紙，上面寫住祝福語」、「我結婚時，都收過吉利是人情，對方係專登嘅，仲成家嚟飲。我無拆穿佢，之後佢股票蝕到仆Ｘ，幾十萬」。亦有打工仔笑言「你絕對唔夠我老細仆Ｘ，派金莎唔Ｘ派利是， $20都唔派」。

（綜合）