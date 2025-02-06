朋友借27萬台幣走數│擔保女被追債誹謗賣淫圖性侵　債主1原因減刑

切勿胡亂替別人做擔保人，否則一旦對方走數就會惹禍上身！台南1名女子為朋友做擔保，向其男同事借款27萬新台幣（約6.89萬港元），惟朋友最終沒有還錢。擔保女子被指要負責，男同事轉而向她追債，甚至在接近200人的社交群組內對她作出誹謗，包括訛稱她從事援交、「下海」賣淫、做小三等，更公開其證件等個人資料。女子得悉事件後報警怒提告，而協助調查時，更稱被告邀約她前往汽車旅館意圖性侵。但債主否認公開女子的個人資料，又稱當時是相約對方發生關係，沒有強迫成份。



由於「意圖性侵」部份相信證據不足，故法官未有審理，但裁定被告「恐嚇危害安全」和「非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料」罪名成立，但考慮到被告是聽障和無法說話，因而獲得減刑，判處拘役90天和有期徒刑5個月，但可以易科罰金。



李男以「天使飛馬」名稱，公開受害人全名和證件照片，訛稱對方從事援交、「下海」賣淫、利用男人騙感情借錢、插足其他人婚姻等。（示意圖/gettyimages）

朋友借錢後走數 擔保女子遭威脅代還債

台媒於2月報道，判決書指出，女受害人和李姓已婚男被告是同事關係，李男是瘖啞人士（即聾啞人士），無法聽到聲音和說話，而受害人為朋友向李男借款27萬新台幣（約6.89萬港元），而且承諾如果朋友沒有還錢，她就會代為還債，同時提供身份證的正反面照片作憑據。

豈料朋友真的沒有如期還錢，被告由2021年8月起向女受害人追債，又傳送私密照和證件照片以作威脅。同年9月6日下午，李男表示「9號前看你（受害人）怎樣，如果逾時（還錢）有人會爆料」，她則回覆回訊「無意見，直接給司法法律制裁」。

受害人聲稱被告邀約她前往汽車旅館意圖性侵，但被告反稱相約發生關係，沒有性侵情節。（示意圖/gettyimages）

擔保女子公開個人資料 訛稱做援交賣淫

受害人始終沒有代還債務，被告同年9月在1個多達191人的LINE群組內，以「天使飛馬」名稱公開受害人全名和證件照片，訛稱對方從事援交、「下海」賣淫、利用男人騙感情借錢、插足其他人婚姻等。

受害人的另1名友人見到相關訊息，繼而通知她。受害人知悉遭誹謗後大怒報警提告，案件在台南地院審理，被告只是承認傳送私密照片和恐嚇，但否認自己就是「天使飛馬」。

法官基於李男是瘖啞人士，依法對其減刑，就2項控罪對其判處拘役90天和有期徒刑5個月。（示意圖/gettyimages）

法官考慮被告為殘疾人士 依法減刑

受害人協助調查時，聲稱被告邀約她前往汽車旅館意圖性侵，但被告反稱相約發生關係，沒有性侵情節。

由於「意圖性侵」情節證據不足，所以法官沒有審理，但法官發現該個LINE群組成員以聽障人士為主，加上「天使飛馬」持有受害人的身份證照片，知道她和其他人有債務糾紛等細節，相信被告正是「天使飛馬」。

法官認為被告因債務糾紛而揭露受害人個人資料，詆毀女方名譽，明顯缺乏法治觀念，但考慮到他承認部份罪行，加上李男是瘖啞人士，依法獲得減刑，裁定2項「恐嚇危害安全」罪名成立，分別拘役50日，合併應執行拘役90日，「非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料」同樣罪名成立，判處監禁5個月，兩者皆可易科罰金，全案可以上訴。

（綜合）