的士司機新年化身財神爺！送金色朱古力　乘客：成程車好開心

農曆新年不少人都祈求「財神到」，寓意來年帶來財運。近日有港女於大埔搭乘的士時，就遇到財神爺「出巡」，事關該的士司機穿上財神爺服飾，更向每位上車乘客送上金色朱古力，她覺得既新鮮又驚喜，遂拍照分享到社交平台，大讚對方打扮「超逼真」，「呢個的士司機好有心機」。



有網民表示欣賞的士司機，「搭到一定好開心」、「香港多啲呢啲的士司機就好啦」。帖文更引來的士司機親自回覆，「多謝支持，希望下次都車到妳，我會努力諗下次有咩新搞作」，又笑稱「玉帝有旨，香港缺乏節日氣氛，命本財神分身下凡搞搞佢，而家揸的士試試水溫，香港會慢慢好起嚟」。



適逢農曆新年，有的士司機化身財神爺「出巡」載客。（threads影片截圖）

的士司機新年化身財神爺載客

該港女在threads帳號發文，上傳照片以及短片，大讚「呢個的士司機好有心機」。從帖文可見，該的士司機穿上財神爺服飾，頭戴財神頭帽，樓主形容對方打扮「超逼真」，她上車後更獲派金色包裝紙包裹的朱古力，車上又播放韓文歌，對此驚喜不已，大讚「打開車門嗰下真係眼前一亮，成程車即刻好開心」。

網民讚夠應節氣氛：搭到一定好開心

許多網民大讚的士司機裝扮夠應節，「咁正嘅」、「搭到一定好開心」、「香港多啲呢啲的士司機就好啦」、「如果佢日日都咁樣着，個個爭住上車」、「呢啲師父要畀多啲Tips（小費）」、「我頭先（喺）旺角都見到佢，以為拍廣告」。有人則表示曾有幸被「財神爺」接載，「我年初四都坐過佢車，一上車嗰時我都嚇親，我諗緊係咪要即刻落返車」。

的士司機親身回覆：會努力諗下次有咩新搞作

帖文引來該的士司機親自回覆，「多謝支持，希望下次都車到妳，我會努力諗下次有咩新搞作」、「大家見到開心，我又玩得開心，幾好呀」。有留言笑稱樓主「有運行」，「有運行囉，財神爺同你揸車」、「（天庭）落嚟兼職畀佢車到你，你有前途！」，司機則鬼馬表示，「玉帝有旨，香港缺乏節日氣氛，命本財神分身下凡搞搞佢，而家揸的士試試水溫，香港會慢慢好起嚟」。

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「財神爺」的士司機和乘客合照。（threads＠d.j_taxi）

「財神爺」的士司機和乘客合照。（threads＠d.j_taxi）

「財神爺」的士司機和乘客合照。（threads＠d.j_taxi）

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