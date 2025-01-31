診所新年告示瘋傳！這日子營業「一世唔使開」？網民：姑娘叫初四

農曆新年假期告示1字出現筆誤，即變新年笑彈？有大角咀街坊發帖，發現區內1間牙科診所在門外貼告示，稱「新年期間會休1月28-2月31號」、「姑娘初四會盡快回覆」，樓主爆笑稱「2月31，一世都唔使開」。



帖文其後被分享到其他群組，網民稱「打嗰個生語癌」、「乜2月有31號的嗎？」、「姑娘名字叫初四」，不少人提到告示應將1月打錯做2月，又笑言姑娘可能是無辜的，「姑娘話我都係跟醫生你寫嘅字打出嚟」。



網民拍到大角咀1間診所在門外貼告示，顯示休息到2月31日。（fb街訪群組「我長於大角咀重生版」圖片）

診所休息至2月31日

樓主在facebook街訪群組「我長於大角咀重生版」發帖，拍到1間位於大角咀某屋苑地下的牙科診所門外告示，白底黑字寫上「診所新年期間 會休1月28-2月31號 初四正常營業 如想預約可以留言ws 59XXXXXX 姑娘初四會盡快回覆」。由於2月最多是每4年1次有29日，但絕對沒有31日，故告示應是將1月打錯成2月，樓主爆笑指「2月31日，一世都唔使開」。

過年期間許多診所都因為放新年假而暫停營業。（示意圖／資料圖片）

網民：嗰個姑娘叫做初四

帖文亦被轉載到其他群組，網民爆笑「何年何月初四係2月31號」、「2月無31日」、「打日期都錯，咁好容易開錯藥㗎喎」、「打嗰個生語癌」、「撇除日期，啲中文都真係好差下」。網民又提到告示寫法引人誤會，「姑娘名字叫初四」、「嗰個姑娘叫做初四」。

有網民笑言，可能姑娘是按醫生的手寫版本打出來，「唔知醫生寫咩字」。（示意圖／資料圖片）

推測姑娘按醫生指示打告示

較嚴謹的網民批評就算沒打錯「2」月，內文夾雜口語化說話，「改為『護士會在初四盡快回覆』 較好，這麼簡單的一篇告示就已經顯得好像小學生隨便寫的東西」。雖有不少網民批評診所姑娘，認為是出於姑娘手筆，「姑娘想放長假」、「唔想做咪出聲囉」，但也有人懷疑另有原因，「姑娘話我都係跟醫生你寫嘅字打出嚟，但唔知醫生寫咩字」，暗諷許多醫生寫字較潦草。

（綜合）