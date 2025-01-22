慈雲山麵包店員工「地拖拖麵包架」　遭網民鬧爆　店舖翌日即咁做

食肆首要確保的應是衛生，然而近日有慈雲山街坊卻見到有麵包店女店員正用地拖清潔麵包架，她大為驚訝，於是拍下照片上傳到網上並表示「見到都唔敢再買」。照片引起網民熱議，雖然該地拖可能不曾有過其他用途，而是專門用作清潔麵包架之用，但卻仍然影響觀感，令不少網民直呼「噁心」，並留言大肆批評麵包店。

而事發1日後，麵包店貼出道歉聲明，並透露涉事員工已經辭職，「該員工在清潔麵包架時的行為非常不當，我們公司同意該員工辭職決定」。另有街坊路過指麵包店停業1天，並安排了女員工用抹布重新擦拭麵包架。



有慈雲山街坊在網上發帖，稱見到有麵包店女店員正用地拖清潔麵包架。（「慈雲山資訊交流 」FB圖片）

該名網民於21日在Facebook群組「慈雲山資訊交流」發帖，並表示「原來地拖除咗拖地仲可以拖麵包架，見到都唔敢再買」。

從照片可見，該麵包店位於慈雲山，而店內有2名身穿店舖圍裙的女職員正在清潔麵包架，其中1人以地拖擦拭麵包架，身旁地上則放置了1個地拖桶。當時麵包架上已清空，僅餘麵包架上方有一些包裝好的糕點及賀年食品。

網民鬧爆麵包店

雖然該地拖可能是店內專供清潔麵包架用，不過因地拖用以拖地的功用早已是大眾印象，故有不少網民始終覺得有礙觀瞻，並將照片轉發至不同群組及討論區。事件迅速在網上引起極大迴響，網民大多認為麵包店不應用地拖清潔麵包架，「用地拖本身已經onX，仲要有客睇住」、「真係要，傳開去啦！」、「認真大鑊，街市仲有客人都咁明目張膽」、「點幫襯呀！太唔衛生」、「勁恐怖，趕收工不如唔好抹」、「好彩畀你影到」。

事發1日後，有街坊路過指麵包店停業1天，並安排了女員工用抹布重新擦拭麵包架。（「慈雲山資訊交流 」FB圖片）

麵包店翌日停業

而今日（22日）在慈雲山街坊Facebook群組流傳照片，指麵包店貼出告示「停業一天」，有網民就指「見有員工用毛巾抹架」。而從照片可見，麵包架上完全清空，1名女店員在架後進行清潔。

雖未知店舖停業原因，但網民普遍認為麵包店疑「補鑊」停業清潔，並對此措施意見兩極。有網民認為「無用」，「而家做乜都冇用㗎啦」、「抹都無用，做咗就做咗」；但另一邊網民則覺得「做返好衛生，過一排就無事」。另有網民認為想挽回街坊信心，需要多些「誠意」，「整返啲優惠，買一送一咁」、「半價會買」、「麵包改用盒或者保鮮紙放，唔好直接掂到啲架」。

麵包店於翌日貼出道歉聲明，並透露涉事員工已經辭職。（「慈雲山資訊交流 」FB圖片）

麵包店亦於22日貼出道歉聲明鄭重致歉，並透露涉事員工已經辭職，「該員工在清潔麵包架時的行為非常不當，我們公司同意該員工辭職決定」；又指將會加強員工培訓避免同類事件再次發生，且會即時進行內部清潔確保衛生。

（Facebook）