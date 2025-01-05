尖沙咀藥房爆粗口大戰！女店員︰X你老X　灰衣男罵警︰你收皮啦！

忍一時風平浪靜，退一步海闊天空，但總有人不能忍讓。網上流傳1條「粗口大戰」影片，顯示1名身穿灰色連帽衫的男子在尖沙咀1間藥房內，與1名相信是職員的女子發生口角，雙方不停爆粗，女方略帶鄉音怒斥「X你老X」、「你夠膽就郁手」、「死X街」；灰衣男則表現激動，反指「X我老X？」，幾度欲衝前，但一直被同行友人拼命阻止，以免他衝前動粗。雙方在場不斷拉扯，灰衣男的1名身穿黑色背心的男友人跌倒。



影片顯示其後有警員到場調查，但灰衣男情緒仍然激動，更狂向警員叫囂，甚至當面喝罵：「你收皮啦！」警員則顯得忍讓，而灰衣男再被友人推到坐在花槽石壆，其同行藍衣男則疑似和警員推撞，但亦被其他友人阻止。



影片沒有交到事件的前因後果，亦沒有提及事發日期，故未能確定是何時發生。大量網民則估計灰衣男有機會是飲醉酒失態，笑言「先生，唔好打交」，但指他喝罵警員，恐會有後果，「拉得，收佢皮！」。



在同行友人的阻止，灰衣男沒有衝前打人，但一度露出肚腩。（facebook群組「全港違例抄牌提示區」影片截圖）

在同行友人的阻止，灰衣男沒有衝前打人，但一度露出肚腩。（facebook群組「全港違例抄牌提示區」影片截圖）

在同行友人的阻止，灰衣男沒有衝前打人，但一度露出肚腩。（facebook群組「全港違例抄牌提示區」影片截圖）

女店員：覺得我哋女仔好蝦下嘛？

相關影片被上載至facebook群組「全港違例抄牌提示區」，長約1分鐘55秒，由多條影片組成，樓主表示事發尖沙咀麼地道，片中可見，店名是免稅藥房，現場環境嘈雜，勉強辨認到雙方叫罵內容，灰衣男最初已被同行友人阻止，鏡頭一度未能拍下女職員容貌，只是聽到她不停叫罵「做乜X嘢？覺得我哋女仔好蝦下嘛？」、「X你老X」，男方反批「你X我老X？做乜X嘢？」，女職員全無畏懼，反挑釁說「夠膽就郁手」、「我X你老X咪X囉」、「死X街」。

鏡頭一轉，眾人站在店外，雙方繼續互罵，女職員蹲下整理被推跌的貨物，批評「6、7個人大大聲」。（facebook群組「全港違例抄牌提示區」影片截圖）

灰衫男反駁「6、7個人乜X嘢？」，眾人一邊扶住灰衫男，一邊防止他衝入店內。（facebook群組「全港違例抄牌提示區」影片截圖）

灰衫男反駁「6、7個人乜X嘢？」，眾人一邊扶住灰衫男，一邊防止他衝入店內。（facebook群組「全港違例抄牌提示區」影片截圖）

友人極力阻免變武鬥

灰衣男和另1名藍衣男一直表現激動，但被同行友人阻止，所以才沒有演變成打人局面。但灰衣男與友人拉扯間，他一度露出肚腩，而且踢跌地上貨物；其中1名身穿黑色背心的男友人亦跌倒，令到地下貨物亂上加亂，其間有另1人指罵「喺度搞事搞搞震」。

鏡頭一轉，眾人站在店外，雙方繼續互罵，女職員蹲下整理被推跌的貨物，批評「6、7個人大大聲」，灰衣男後駁「6、7個人乜X嘢？」，眾人一邊扶住灰衣男，一邊防止對方衝入店內，1名男職員疑似報警。

警員接報到場調停，但灰衣男沒有收斂，反至向警員大喝：「你收皮啦！」

警員接報到場調停，但灰衣男沒有收斂，反至向警員大喝：「你收皮啦！」

2輛警車先後到場，相信是召喚警員到場增援。（facebook群組「全港違例抄牌提示區」影片截圖）

灰衣男當面罵警員：你收皮啦！

之後警員接報到場調停，但灰衣男沒有收斂，甚至向警員大喝「你收皮啦！」，另一邊廂，同行藍衣男友人疑似和警員推撞，2人同被友人推到坐在花槽石壆，以讓他們冷靜一下。最後，2輛警車先後到場，相信是召喚警員到場增援，影片便結束。

影片和帖文沒有交到事件日期和經過，故未知雙方爭執原因和後續發展。許多網民留言猜灰衣男一方曾飲酒，「飲醉？」、「粗口多到」。有人則關注灰衣男罵警，認為會有後果，「灰衣男咁勇」、「唔使講咁多，拉得！收佢皮！」。

（facebook群組「全港違例抄牌提示區」）