馬鞍山大媽唔截車！不滿巴士「飛站」　去總站爆粗狂鬧女車長臭X

坐巴士要截車是常識吧！有巴士女車長在網上發文大呻遭乘客爆粗侮辱的遭遇，她駕駛巴士經過錦英苑的巴士站時，見乘客坐在長凳上，沒有人用「眼神截車」，當時又沒有人按鐘落車，她於是飛站沒有停車。可是待回總站後，有大媽突然指罵她，「食屎啦，叫你食屎啊X街！頭先飛站係咪啊？」，女車長冷靜地回答：「你頭先係咪坐係度？又唔截車？我點知你要搭車？」，可是大媽不罷休，還狂用粗口鬧女車長，「臭X，你正臭X！」。



女車長又指因着住制服要保持公司形象，「我係冇用粗口回敬半句，但我亦唔掩飾內心係好有想車佢兩巴，等佢收口嘅衝動」，女車長不甘被辱，於是拍下大媽的照片，並在網上公審她。



帖文隨即被瘋傳，不少網民熱議替車長不值，「咁樣失控鬧人佢應該都係精神病」、「感謝各位車長…其實而家啲人掛住睇手機完全唔早啲準備遞手截車、又唔撳鐘落車，我覺得要極速畀反應、又要有禮貌又畀啲無聊人鬧完仲要控制返自己嘅情緒，每次可以平平安安搭車出街搭車回家，真係好感謝你哋」。



樓主指大媽在巴士站頭狂罵她飛站，且被粗口辱罵。（Facebook圖片）

大媽:「食屎啦，叫你食屎啊X街！頭先飛站係咪啊？」（Facebook圖片）

女車長見大媽唔截車「飛站」

樓主在Facebook群組「馬鞍山之友2.0」中發文及相片，表示自己是某巴士公司的女車長，大呻遭乘客爆粗侮辱。她指早前駕駛巴士經過錦英苑巴士站時，見乘客坐在長凳上，沒有人截車，更沒有用「眼神截車」，當時又沒有人按鐘落車，她於是飛站沒有停車。

遭大媽站頭爆粗狂鬧「臭X」

可是待回總站後數分鐘，有大媽突然指罵她，「食屎啦，叫你食屎啊X街！頭先飛站係咪啊？」。樓主冷靜地回答：「你頭先係咪坐係度？又唔截車？我點知你要搭車？」可是大媽不罷休，還狂用粗口鬧女車長，「臭X，你正臭X！」。

大媽繼續粗口狂指鬧女車長：「臭X，你正臭X！」（Facebook圖片）

為保公司形象不回口 建議對方可投訴

樓主見對方鬧得起勁，提出再鬧就報警，「如果你再係咁，我就報警！行車期間有車cam（行車記錄儀），唔係你話屈就屈！」，又建對方向公司投訴。樓主指自己着住制服要保持公司形象，「我係冇用粗口回敬半句，但我亦唔掩飾內心係好有想車你兩巴，等你收口嘅衝動」，她不甘被辱，於是拍下大媽的照片，並在網上公審她、「呢位嬸嬸如果你仔女見到呢個post，麻煩教識你阿媽乜嘢係尊重人哋尊重你自己，如有不滿你絕對有權向公司投訴」。

網民安慰樓主：而家好多精神病、情緒病人

不少網民替樓主不值，「咁樣失控鬧人佢應該都係精神病」、「香港地依家好多都有精神或情緒問題，見到呢啲人只需要拎部手機出嚟就夠，唔需要講咁多嘢，等佢發完癲好快收皮架喇，再糾纏落去就報警」。

網民安慰樓主，並大讚不少巴士車長敬業樂業。（資料圖片）

網民感謝車長敬業樂業

有人則感謝車長散業樂業，「感謝各位車長！其實而家啲人掛住睇手機完全唔早啲準備遞手截車、又唔㩒鐘落車，我覺得要極速畀反應、又要有禮貌又畀啲無聊人鬧完仲要控制返自己嘅情緒，每次可以平平安安搭車出街搭車回家，真係好感謝你哋」、「車長，辛苦你了！都祝你新年快樂，身體健康！」。不過亦有人指也曾經歷被飛站而感不快，「我自問都試過兩單，企係度揮晒手都唔停，但自問咁多年都係兩單」。